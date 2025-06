Mobili in legno, bastano due ingredienti che hai in cucina per farli tornare a brillare: le nonne avevano ragione – chedonna.it

Invece che comprare detersivi specifici, è possibile far tornare brillanti i mobili in legno con due ingredienti che si hanno in cucina.

I mobili in legno donano quel tocco di calore ed accoglienza ad ogni casa. Che siano posizionati in un’abitazione dallo stile moderno o in una dallo stile classico, non stonano mai con la loro importanza, anzi conferiscono un aspetto elegante e sofisticato ad ogni ambiente.

Tuttavia, essendo fatti con questo materiale pregiato e al tempo stesso delicato, vanno curati nel tempo affinché mantengano sempre la loro bellezza e lucentezza. In commercio esistono tanti prodotti specifici per trattare i mobili in legno ma bastano due ingredienti che si hanno in cucina per farli tornare brillanti e come nuovi.

I due ingredienti per far brillare i mobili in legno

Trattare periodicamente i mobili in legno è importante affinché questi pezzi di arredo rimangano sempre belli e brillanti. Invece che usare prodotti specifici, che possono essere costosi, difficili da usare o contenere ingredienti inquinanti, si possono impiegare due semplici ingredienti che si hanno in cucina.

Si tratta dell’aceto di vino bianco e dell’olio, un mix che usavano anche le nonne per preservare la bellezza e brillantezza dei mobili in legno. L’olio infatti nutre e idrata mentre l’aceto deterge. Sarà sufficiente miscelare una parte di aceto e due di olio (d’oliva, di lino o vegetale), quindi metterli in una bottiglia spray ed eventualmente aggiungere delle gocce di olio essenziale per fornire anche un buon odore.

Poi testare la miscela su una piccola parte nascosta dei mobili in legno e, se è efficace, procedere su tutta la superficie dopo averli spolverati per bene. Per l’applicazione usare un panno morbido o una spugna, seguendo le venature del legno. Quindi far agire per qualche minuto e poi strofinare con un panno asciutto per rimuovere l’eccesso di prodotto.

La miscela fatta con due ingredienti funziona sia per pulire i mobili in legno sia per far tornare splendenti le superfici fatte di questo materiale, come le porte o pavimenti. Il trattamento si può ripetere ogni sei mesi o ogni anno per preservare nel tempo la bellezza e lucentezza del legno, in maniera economica, naturale e sostenibile. Insomma, come al solito i rimedi semplici delle nonne si dimostrano i più efficaci.