Le more sono uno dei frutti più buoni da assaporare. Gustosi e dolci, sono buoni in ogni occasione.

Succose, dolci e irresistibili, le more sono uno dei frutti estivi più buoni. Possono essere mangiate fresche, oppure utilizzate per preparare delle gustose marmellate o dolci fatti in casa. Si tratta di frutti di bosco abbastanza delicati, che possono essere raccolti a mano.

È consigliabile, ovviamente, pulirle attentamente da polvere, impurità e insetti, prestando attenzione a consistenza e sapore. Scopriamo insieme come pulire le more per cucinarle e farlo nel modo giusto.

Come pulire le more di gelso selvatiche da mangiare o per fare la marmellata

Le proprietà benefiche delle more sono molte e, chiaramente, includono la presenza di vitamine, fibre e sali minerali. Nelle more, sono presenti sostanze come antocianine e flavonoidi, caratterizzate da proprietà antiossidanti. Le more sono frutti depurativi, in grado di stimolare la diuresi e dissetare. Sono anche delle preziose alleate del sistema cardiovascolare, aiutando a mantenere pulite le arterie. Come detto, le more sono dei frutti particolarmente delicati, che è facile rovinare in un attimo. Ecco come pulire le more di gelso selvatiche da mangiare o per fare la marmellata.

Raccogli le more delicatamente: opta per i frutti maturi, che siano integri. Evita, quindi, i frutti troppo molli o schiacciati. Questi sono, infatti, più difficili da pulire. A tal proposito, fai attenzione anche al colore, che deve essere tra il nero e il viola intenso. Sciacquale in acqua fredda: immergi le more in acqua fredda, ben distanziate tra loro. Il consiglio è quello di farlo all’interno di un recipiente già pieno di acqua, perché l’acqua corrente – con la sua pressione – potrebbe danneggiare i frutti. Le more vanno lasciate in ammollo per circa due-tre minuti, muovendole delicatamente così da eliminare lo sporco. Aggiungi dell’aceto: potresti anche aggiungere un cucchiaio di aceto di mele o vino bianco per una pulizia più profonda. Questo aiuta a disinfettare la frutta, in modo naturale. Risciacqua, quindi, le more con acqua fredda. Asciuga le more con cura: sistema le more, una ad una, su un panno asciutto. Devi tamponarle in modo delicato, senza strofinare e facendole asciugare, per qualche minuto, all’aria.

Ricorda di asciugare le more poco prima di mangiarle o cucinarle. Una corretta pulizia ne esalta sapore e qualità! Scopri anche il trucco antimuffa per salvare frutta e verdura in frigo e se i succhi di frutta possono sostituire la frutta.