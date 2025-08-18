Mediaset, Pier Silvio Berlusconi cambia ancora il palinsesto: chi debutta la domenica

Pier Silvio Berlusconi cambia ancora il palinsesto di Mediaset: ecco cosa andrà in onda la domenica.

È guerra aperta fra Mediaset e Rai che stanno preparando il loro palinsesto per la stagione autunnale. Ecco che ritroveremo in TV i nostri programmi televisivi preferiti, i nostri conduttori preferiti e i protagonisti delle soap che abbiamo tanto amato la scorsa stagione.

Dopo la consueta pausa estiva, fatta di repliche e un po’ monotona, ci prepariamo ad un settembre bello ricco sia di programmi che già conosciamo ma anche di novità. E spesso le novità riguardano un cambio di programmazione già per gli ultimi giorni d’estate: per esempio la domenica debutta questo, inaspettatamente.

Il palinsesto Mediaset della prossima stagione: cosa debutta la domenica

Mediaset ha previsto un cambio di programmazione a partire dal prossimo 24 agosto. Dopo il finale della prima stagione di Viola come il mare, Mediaset sospenderà la fiction con Can Yaman, di cui non saranno trasmesse le repliche della seconda stagione.

La domenica debutterà invece “If you love”, la serie turca sentimentale che andrà in onda con un episodio singolo nel daytime pomeridiano, a partire dalle ore 14:30 circa. Poi, dalle 15:30 circa andrà in onda un film sentimentale del ciclo Rosamunde Pilcher, prima dell’episodio inedito della serie turca “Innocence”, confermata alle ore 17:50 circa, prima di Sarabanda.

“If you love” ha riscosso successo su Mediaset Infinity e ha conquistato anche il pubblico della TV generalista. Attualmente è in onda con un doppio episodio quotidiano nel daytime di Canale 5, prendendo il posto della soap “Io sono Farah” con Demet Ozdemir, sospesa dalla programmazione per la pausa estiva. Ma a partire dal 24 agosto Mediaset ha scelto di programmare i nuovi episodi di “If you love” anche nel pomeriggio domenicale.

Si tratta di soli 40 episodi che termineranno i primi di settembre per lasciare spazio alle altre soap della rete, tra cui “Io sono Farah” e “La forza di una donna”, confermate anche nella stagione autunnale di Canale 5. Quindi Mediaset sta usando una precisa strategia: interrompere le repliche di Viola come il Mare per dare al pubblico una serie diversa, turca, di quelle che prendono sempre tanto i telespettatori.

Gli ascolti della serie turca in questo mese di agosto si stanno rivelando davvero notevoli nella fascia del pomeriggio feriale con una media del doppio appuntamento di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha raggiunto anche la soglia del 22%. La soap ha toccato anche picchi del 24% durante la messa in onda della fascia pomeridiana rilanciando la rete anche senza Uomini e Donne.