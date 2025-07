Mediaset, cambia ancora il palinsesto: chi si ferma e chi va in onda, tutte le novità

La Mediaset ha cambiato di nuovo il suo palinsesto e così ci sono programmi che si fermeranno ed altri che continueranno ad andare in onda. Ecco cosa succederà.

Il palinsesto Mediaset estivo è ricco di programmi di intrattenimento, fiction e film molto amati e seguiti dai telespettatori, però cambia spesso. Ad esempio, per il mese di agosto, ci saranno alcuni programmi che smetteranno di andare in onda ed altri che continueranno ad essere trasmessi.

Si sa, infatti, che durante il mese di agosto tante persone non seguono molto la tv, e per questo la Mediaset ha pensato bene di fare qualche modifica alla programmazione. Ecco dunque tutte le novità da conoscere.

Il nuovo palinsesto Mediaset

Nel mese di agosto ci saranno importanti novità nel palinsesto Mediaset, che riguardano prettamente “La notte nel cuore”, fiction turca molto seguita, e l’appuntamento musicale estivo con “Battiti Live” condotto da Ilary Blasi e Alvin.

Infatti nel mese di agosto si fermerà proprio la kermesse musicale nella fascia del prime time. Il programma terminerà la sua messa in onda con una puntata dedicata al best of l’11 agosto. Continuerà invece l’appuntamento in prima serata con la serie turca “La notte del cuore” che, come altri prodotti turchi, sta avendo un grande successo (ha toccato anche il 16% di share nelle ultime puntate).

Dunque continuerà ad andare in onda anche ad agosto in prima serata di domenica. Nell’access prime time di Canale 5 per tutto il mese di agosto verrà trasmesso il gioco “La ruota della fortuna” condotto da Gerry Scotti. L’obiettivo di questa nuova collocazione del quiz è quello di conquistare una bella fetta di pubblico in vista della sfida autunnale contro Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino che, fino ad ora, ha sempre primeggiato nella fascia access prime time.

Infatti, nella scorsa stagione televisiva Affari Tuoi ha conquistato oltre il 28% di share contro il 14% registrato da Striscia la notizia su Canale 5. A questo proposito, Gerry Scotti al Corriere della Sera ha confessato che l’obiettivo di collocare La ruota della fortuna in access prime time su Canale 5 è proprio quello di far perdere circa 3 punti percentuali di share al programma condotto da De Martino, facendolo passare così dal 28% al 25%.

Insomma queste sono le modifiche più importanti del palinsesto estivo Mediaset, con programmi che si fermeranno ed altri che continueranno ad essere trasmessi anche ad agosto.