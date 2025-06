Max Giusti, chi è la sua famosissima (e bellissima) ex: lei star di Rai Uno

C’è anche il nome di Max Giusti nel grande calderone ormai prossimo a sfornare gli appuntamenti che caratterizzeranno la prossima stagione televisiva.

Sono giorni caldissimi, in tutti i sensi, per coloro che stanno preparando le grandi sorprese televisive della stagione 2025-2026. In Rai come in Mediaset si lavora incessantemente in attesa che il tutto venga poi reso noto attraverso le ormai prossime presentazioni dei palinsesti.

I due ‘colossi’ televisivi procedono a gran velocità con le loro idee gettando, ove e quando possibile, un occhio in casa del rivale. Programmi vecchi ed originali, conduttori stranoti e qualche volto nuovo, sono pronti a riempire il cartellone televisivo in vista dell’ennesima stagione caratterizzata dalle sfide sugli ascolti.

I grandi nomi, da una parte e dall’altra, vi sono pressoché tutti. C’è, ovviamente, anche Max Giusti. Il suo spazio televisivo non sarà più in Rai e su Tv8 bensì a Mediaset. Alcune anticipazioni di Davide Maggio ci presentano un quadro più preciso del futuro dell’attore e conduttore romano.

“Il titolo non c’è ancora ma non è un mistero che Max Giusti stia lavorando ad un nuovo preserale per Canale 5. Ciò che non si sapeva, sino ad ora, è che c’è una data“. La grande novità è che ora c’è anche una data precisa che sancirà l’entrata in campo di Max Giusti nel preserale di Canale 5: gennaio 2026.

Televisivamente parlando si tratta di un’indiscrezione ‘pesante’. Un altro grande nome della tv, Max Giusti, ha pertanto trovato la casella giusta dove collocarsi.

Max Giusti e la sua storia d’amore con un volto noto di Rai Uno

Prosegue quindi la carriera artistica di Max Giusti. Sempre sulla cresta dell’onda, televisione o teatro che sia. Una carriera trentennale costellata di successi ed una vita privata ‘arricchita’ da storie importanti. Una, in particolare, con un volto noto di Rai Uno.

Una lunga storia d’amore di ‘paoliana‘ memoria si potrebbe definire quella che hanno lungamente condiviso Max Giusti e Selvaggia Lucarelli. Sette anni impossibili da dimenticare, sette anni che rimangono impressi nella memoria di entrambi i protagonisti della storia.

In un’intervista rilasciata tempo fa al quotidiano romano Il Messaggero, il conduttore ha parlato anche della sua relazione con la giornalista nonché giudice del dancing show di Rai Uno, Ballando con le stelle: “È sempre lei. Di persona non la vedo da tempo, posso non condividere quello che fa, ma la stimo e la rispetto“.

Sette anni insieme e poi la decisione di dividersi. La prossima stagione televisiva li vedrà nuovamente divisi. Anche in questo caso Max Giusti e Selvaggia Lucarelli hanno deciso di intraprendere strade diverse. Non più Rai ma Mediaset per l’attore e conduttore, ancora Rai per la giornalista.