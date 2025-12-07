Matrimonio saltato, addii, inganni e scoperte clamorose: a dicembre cambia tutto ne Il paradiso delle signore

Le anticipazioni di dicembre de Il paradiso delle signore svelano una trama fitta di misteri, intrighi e colpi di scena.

Saranno puntate imperdibile quelle de Il paradiso delle signore che andranno in onda a dicembre e che porteranno ad uno sconvolgimento della trama con inganni scoperti e decisioni clamorose. Come svelano le anticipazioni, al centro degli appuntamenti di dicembre con Il paradiso delle signore ci sarà Adelaide che, dopo la scelta di Marcello di lasciarla per vivere il suo sogno d’amore con Rosa, si mostrerà sempre più cattiva e vendicativa.

Dopo aver inscenato un tentato suicidio facendo sentire in colpa Marcello, la contessa non si fermerà. Il piano di vendetta contro Barbieri e Rosa continuerà e diventerà sempre più spietato anche se Matteo scoprirà tutto mettendo in guardia il fratello.

Anticipazioni di dicembre de Il paradiso delle signore: Adelaide spietata

Dopo aver fatto credere a tutti di aver tentato il suicidio, scossa dalla notizia dell’imminente matrimonio di Marcello e Rosa, Adelaide annuncerà la sua partenza da Milano ma, prima di farlo, farà recapitare un biglietto enigmatico all’ex fidanzato. Le anticipazioni non svelano il contenuto del biglietto ma annunciano una reazione scioccante da parte di Barbieri che tornerà a mettere in discussione tutte le sue scelte.

Tuttavia, a rendersi conto che quello di Adelaide è solo un perfidio piano di vendetta per distruggere non solo Marcello e Rosa dal punto di vista personale, ma anche sentimentale, sarà Matteo che proverà a mettere in guardia il fratello.

Marcello, però, non sarà d’accordo con Matteo e, convinto che Adelaide stia attraversando un momento complicato e che la sua vita sia seriamente in pericolo, deciderà di rimandare il matrimonio con Rosa.

Nel frattempo, proprio contro Adelaide e Umberto, continueranno a muoversi i fratelli Marchesi che, dopo aver scongiurato il pericolo che la loro identità fosse scoperta, porteranno avanti il loro piano di vendetta. Dopo essere stata respinta, Greta sarà spiazzata da Umberto che mostrerà un’apertura nei suoi confronti. Guarnieri, così, si avvicinerà alla donna non sapendo che, in realtà, sta cadendo nella sua trappola. Ettore, invece, dovrà fare i conti con l’accusa di furto che gli sarà fatta da Matteo.

Mario, invece, deciderà di dare una svolta alla sua relazione con Caterina e, dopo essersi dichiarato, la sorprenderà con una proposta di matrimonio in grande stile che lascerà anche senza parole Fulvio che non si aspettava una mossa del genere.