Matrimonio a Prima Vista, chi è la nuova psicologa Giulia Davanzante e che ruolo ha

Matrimonio a Prima Vista Italia si rinnova con Giulia Davanzante psicologa esperta di relazioni e pronta a seguire le nuove coppie. Scopri chi è e cosa porta nel programma.

La nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, partita il 10 settembre su Real Time, ha portato con sé un cambiamento che farà parlare gli appassionati del programma. Accanto alla sessuologa Nada Loffredi e al life-coach Andrea Favaretto, il trio di esperti si è arricchito di una nuova figura: Giulia Davanzante, psicologa di 32 anni che prende il posto del sociologo Mario Abis.

Il suo compito sarà di seguire da vicino tre coppie di perfetti sconosciuti, selezionati e abbinati per sposarsi il giorno stesso della loro prima conoscenza. Una responsabilità mica da poco, soprattutto se consideriamo che la scena è, tra l’altro, televisiva e quindi leggermente più complicata di un normale appuntamento al buio.

Giulia Davanzante il nuovo volto del programma

Giulia è nata e cresciuta a Padova, ha fatto il liceo linguistico e poi ha studiato tra Bologna e Torino fino a laurearsi in psicologia clinica nel 2021. Racconta di aver sempre avuto una naturale predisposizione all’ascolto e di essersi trovata spesso davanti a persone che si aprivano raccontando le loro fragilità. Così un giorno ha pensato perché non trasformare questa inclinazione in un lavoro vero, e da lì la decisione di iscriversi all’università.

La prima esperienza sul campo l’ha vissuta con minori in comunità e centri di riabilitazione, dove ha approfondito non solo il rapporto con i ragazzi ma anche quello tra genitore e figlio, che ammettiamolo, non è poi così diverso da una relazione di coppia con tutti i suoi alti e bassi.

Nel programma il ruolo di Giulia sarà centrale perché dovrà aiutare le coppie a riconoscere le emozioni che provano e a comprendere i “copioni” che a volte si ripetono senza neanche accorgersene. Spesso ci portiamo dietro un bagaglio emotivo che non si riesce a lasciare alle spalle e il suo compito sarà far capire perché certi schemi si attivano e come gestirli anche in un contesto così particolare come quello televisivo.

Per l’abbinamento dei partecipanti, Giulia e il team hanno usato test psicologici e attitudinali come il Big Five, valutazioni sull’attaccamento e colloqui approfonditi per capire valori, motivazioni e visione del mondo dei singoli, con l’obiettivo di trovare la giusta compatibilità.

Secondo Giulia il vero problema delle coppie moderne è il perfezionismo, la costante ricerca di qualcuno che sia perfetto e la scarsa disponibilità a fare compromessi, con un’attenzione quasi maniacale ai propri bisogni senza troppo spazio per ascoltare l’altro. Il segreto di una relazione che duri nel tempo non è essere felici sempre e comunque, perché si può essere felici anche un mese, ma saper affrontare i conflitti, imparare a discutere senza fossilizzarsi sulle proprie posizioni e mantenere sempre curiosità verso la persona che si ha davanti, perché cambiamo tutti, e spesso anche più di quanto immaginiamo.

Giulia, oltre a essere psicologa, ha collaborato con Paolo Crepet su progetti editoriali come “Lezioni di sogni” e “Schermi futuri”, e porta con sé competenze che vanno dall’ascolto alle dinamiche familiari fino a un occhio critico verso il mondo digitale dei giovani

Pur mantenendo riservata la sua vita privata, Giulia racconta di fare del suo meglio, portando passione, professionalità e un pizzico di ironia nel programma, pronta a guidare le coppie tra emozioni, piccole tensioni e scoperte che, siamo sinceri, a volte fanno ridere più di quanto si vorrebbe