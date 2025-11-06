Martina De Ioannon, prima dedica d’amore a Gianmarco Steri ma che gaffe per l’ex Uomini e Donne

Martina De Ioannon, sempre più social, pubblica un video con una canzone d’amore per Gianmarco Steri ma commette una clamorosa gaffe.

Momento magico per Martina De Ioannon che, dopo aver chiuso il cerchio con il confronto nello studio di Uomini e Donne con Ciro Solimeno e aver ammesso pubblicamente che quella con Gianmarco Steri non è una semplice frequentazione ma l’inizio di una storia d’amore, sui social, continua a lanciare segnali del suo cuore perso per il barbiere romano che l’aveva colpita sin dai tempi in cui lei era tronista e lui corteggiatore.

Nonostante non abbiano ancora pubblicato la prima foto di coppia ufficiale, Gianmarco e Martina continuano a lanciare segnali social e, ieri sera, mentre era in auto per raggiungere il ristorante di famiglia e festeggiare il compleanno di un membro della famiglia, ha pubblicato un video in cui canta con uno sguardo sognante e un cuore. Se da un lato il video pubblicato dalla De Ioannon ha fatto esultare tutti coloro che sognavano un ritorno di fiamma con Gianmarco; dall’altro il filmato non è passato inosservato a chi ha seguito tutti i passaggi della sua storia d’amore con Ciro Solimeno.

Martina De Ioannon, canzone per Gianmarco Steri ma spunta un video con Ciro Solimeno e lo stesso brano

Elegante, bellissima e sorridente, Martina De Ioannon si riprende mentre è in auto, probabilmente con Gianmarco Steri che, però, non appare e canta “Tutti”, brano di Calcutta. “Quanto silenzio sui tetti fra mille discorsi e la tua Coca Light. Non ti ho detto mai quello che mi fai. E gli altri si perdono come niente”, sono i versi che Martina intona.

Non una canzone qualunque ma un brano che, qualche mese fa, aveva usato Ciro Solimeno su Instagram per condividere un video in cui lui e Martina si lasciano andare a baci e coccole e che la stessa De Ioannon aveva ricondiviso sul proprio profilo. La gaffe non è passata inosservata e su X gli utenti hanno pubblicato sia il video attuale che quello in cui Martina era con Ciro.

Nonostante la gaffe, l’ex tronista ha trascorso una serata magica in compagnia della propria famiglia come dimostra la foto pubblicata da lei stessa tra le storie Instagram.

Nello scatto di famiglia, Gianmarco non c’è ma i fan più attenti scommettono che sia stato presente anche lui e che l’auto in cui Martina canta il brano di Calcutta sia proprio la sua. Del resto, come sottolineano i fan di Uomini e Donne, i fratelli di Martina hanno già cominciato a seguire sui social Gianmarco che ha, naturalmente, ricambiato il segui.