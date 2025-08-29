Macchie di sudore resistenti, basta un ingrediente da cucina e te ne liberi subito: averlo saputo prima! – chedonna.it

Per togliere le macchie di sudore resistenti sui vestiti basta usare un solo semplice ingrediente da cucina. Ecco di quale si tratta.

In estate, si sa, è più frequente sudare ma la cosa più fastidiosa, oltre alla puzza, che può creare disagio, è il giallo che si forma sotto le ascelle. Le macchie di sudore sono spesso molto resistenti anche ai lavaggi in lavatrice e contribuiscono a rovinare per sempre un capo, specie se bianco.

Inutili sono i tentativi con detersivi pseudo miracolosi e costosi perché per trattare queste macchie basta un ingrediente da cucina molto comune ed economico. Ecco di quale si tratta.

L’ingrediente da cucina contro le macchie di sudore resistenti

Le macchie di sudore giallognole sotto le ascelle sugli indumenti bianchi possono essere particolarmente fastidiose ma per fortuna, invece che usare detersivi costosi, possono andare via facilmente usando un comune ingrediente da cucina: si tratta del bicarbonato di sodio, molto usato anche per svolgere diverse faccende domestiche in maniera sostenibile.

Il bicarbonato di sodio è efficace perché neutralizza gli acidi e assorbe i cattivi odori, inoltre ha una leggera azione abrasiva che permette di rimuovere le macchie gialle. Sarà sufficiente mescolare acqua tiepida con bicarbonato fino a formare una pasta densa da spalmare direttamente sulle zone macchiate. Lasciar agire per almeno 30 minuti, quindi lavare a mano con acqua fredda o in lavatrice con un detersivo delicato.

Con questo rimedio le macchie gialle verranno via facilmente senza danneggiare i tessuti. Anche l’aceto bianco, grazie alla sua acidità, può servire per togliere queste macchie. Basterà mettere i capi in ammollo in una miscela di acqua calda e aceto e poi, dopo circa un’ora, lavare normalmente. Allo stesso modo anche l’acido citrico del succo di limone, da applicare sulle macchie di sudore, può aiutare a toglierle.

Infine si può usare anche l’aspirina contro questo sporco: basterà ridurre in polvere cinque compresse da 325 mg e scioglierle in circa 7-8 litri di acqua calda (non bollente). Lasciare gli indumenti macchiati in ammollo per almeno 8 ore o tutta la notte, in modo da togliere gli aloni gialli. Un altro trucco consiste nel mettere l’indumento macchiato di sudore al sole perché i raggi UV degradano i pigmenti gialli e contribuiscono all’effetto “bianco brillante”.

In ogni caso la tempestività è tutto: quando compaiono le macchie di sudore, lavare subito i vestiti prima che lo sporco si fissi, evitare la candeggina pura ma usare i rimedi naturali indicati che sono molto efficaci.