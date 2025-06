Luca Argentero, conoscete la sua ex compagna? Attrice famosissima: perché è finita

Luca Argentero: undici anni d’amore, un matrimonio da copertina e poi la separazione. Ma cosa è successo davvero? No, Cristina Marino non c’entra.

Alcune storie ci fanno sperare davvero nell’esistenza del lieto fine, di quell’amore che riesce a durare per sempre, magari con tanto di musica di sottofondo e tramonti spettacolari. La vita però si sa, ama scombinare tutto, rimischiare le carte e ricordarci che anche le relazioni più belle a volte finiscono. È quello che è successo tra Luca Argentero e Myriam Catania, coppia che per anni è sembrata l’incarnazione della complicità, dell’affiatamento, del “insieme ce la facciamo”.

Si erano conosciuti giovanissimi, quando ancora lui era “quello del Grande Fratello” e lei già attrice navigata, figlia d’arte, con una carriera ben avviata. Eppure tra loro scattò qualcosa di potente. Dopo qualche anno di fidanzamento, nel 2009 si sposarono. Da lì in poi sembrava filare tutto liscio, almeno agli occhi di chi li seguiva da fuori. Ma nel 2016, un annuncio secco: separazione. E come spesso accade, le voci iniziarono a rincorrersi, tra presunti tradimenti, nuovi amori e colpi di scena.

Luca Argentero, era amore vero, poi semplicemente non lo era più

C’è stato un periodo in cui bastava nominare Luca Argentero e subito qualcuno tirava in ballo Cristina Marino, come se fosse lei la causa della fine di quel matrimonio. Dopo anni si scopre che non c’è stato nessun tradimento, nessuna fuga romantica né triangoli amorosi. Solo due persone che, a un certo punto, si sono guardate e si sono rese conto che quel fuoco iniziale si era affievolito.

Myriam, con una sincerità rara, ha ammesso che quel periodo insieme è stato il più bello della sua vita, quello in cui si ama senza riserve, senza paure, quando si è giovani e pieni di sogni. Ha detto anche che Luca è stato un compagno straordinario e che continuerà sempre a parlarne bene. Insomma, nessun rancore, nessuna porta sbattuta, solo la consapevolezza che a volte l’amore cambia forma e non si può far altro che prenderne atto.

E anche Simona Izzo, zia di Myriam e sempre molto diretta, in un’intervista aveva raccontato che fu proprio sua nipote a voler chiudere il matrimonio, non per colpa di qualcuno, ma perché i valori su cui si era basato quel legame ormai non c’erano più. L’amore era finito, punto.

Oggi Luca Argentero è all’apice della sua carriera, protagonista amatissimo di Doc – Nelle tue mani, felicemente sposato con Cristina Marino e padre di due bambini. Lei, Cristina, è spesso al suo fianco, sui social e nella vita, e la loro complicità si percepisce anche a distanza.

Myriam, dal canto suo, ha ritrovato l’amore accanto a Quentin Kammermann e anche lei è diventata mamma. Ha scelto una vita più riservata, lontana dai riflettori, ma non per questo meno piena o felice. Alla fine, forse, è proprio questo il vero lieto fine: essere felici, anche separatamente.