Libri cult da regalare a un adolescente: i libri per ragazzi dai 12 ai 18 anni

Ci sono classici della letteratura che sono diventati veri e propri cult, libri perfetti da regalare ai ragazzi adolescenti.

L’adolescenza è un lungo viaggio ricco di emozioni e scoperte da fare. È un momento della vita in cui si cerca di capire se stessi e il mondo. Senza alcun dubbio, la lettura può essere un’importante alleata in questa magica fase della vita.

Ci sono libri per ragazzi di 11-12 anni, ma anche per ragazzi di 15-18 anni. Regalare un libro a un adolescente non è soltanto offrirgli uno svago, ma è un modo per aprirlo a nuove idee, riflessioni, conoscenza e fantasia. Quali libri cult regalare a un adolescente, quindi? Scopriamo i libri per ragazzi dai 12 ai 18 anni.

Libri per ragazzi 15-18 anni: i classici

Ci sono classici che hanno attraversato le generazioni, lasciando un segno nell’immaginario collettivo. Alcuni affrontano tematiche sociali importanti o sono, ad esempio, racconti di formazione. Ciò che è certo è che ogni libro può essere fonte di ispirazione per le giovani menti.

Tra i titoli più significativi, c’è Siddhartha di Hermann Hesse: si tratta di un cult, che racconta di un uomo alla ricerca del tutto. Il messaggio è quello di vivere la vita appieno. Siddhartha è accompagnato dal suo amico di infanzia Govinda. Si tratta di un romanzo che, attraverso metafore, può dare grandi insegnamenti.

Tra i libri per ragazzi di 14 anni e 16 anni, è da segnalare Il giovane Holden (The Catcher in the Rye) di J.D. Salinger. Si tratta di un libro perfetto da leggere proprio durante gli anni del liceo. Classico del Novecento, può essere considerato un romanzo di formazione in grado di cambiare la vita. Il protagonista? Ovviamente, Holden Caulfield che ci rappresenta in quei momenti in cui ci sembra di non appartenere a questo mondo.

Libri per ragazzi di 12 anni e di 13 anni

Quando si parla di libri che possono fare anche appassionare alla lettura, stimolando la creatività, non si può non pensare alla saga di Harry Potter di J.K. Rowling e a La Storia Infinita (Die unendliche Geschichte) di Michael Ende. La trama di Harry Potter ha fatto sognare intere generazioni con i suoi sette volumi, affrontando temi esistenziali come l’importanza dell’amicizia, il coraggio e la paura della morte.

La Storia Infinita, invece, è un classico moderno, romanzo di formazione e parabola di crescita che vede Bastiano – il protagonista – vivere un’avventura in un magico mondo.

Infine, tra i libri da leggere almeno una volta nella vita c’è Storia di una Gabbianella e del Gatto che le Insegnò a Volare (Historia de una Gaviota y del Gato que le Enseñó a Volar) di Luis Sepúlveda. La storia vede protagonista un gatto che deve prendersi cura di una gabbianella. Una storia che insegna come nulla sia impossibile, se ci sono amore, generosità e bontà.