Leo Gassmann oltre lo schermo: confessioni a cuore aperto sul red carpet del Festival del Cinema di Roma

di

Leo Gassmann, nato e cresciuto in una famiglia di artisti, svela un lato inedito di sé sul red carpet del Festival del cinema di Roma.

Nato e cresciuto con l’arte nelle vene, il futuro di Leo Gassmann era già segnato sin dai suoi primi giorni di vita. Nipote di Vittorio Gassmann e figlio di Alessandro Gassmann, Leo ha respirato il sacro fuoco dell’arte e del mondo dello spettacolo sin da bambino. Diversamente dal nonno e dal padre, tuttavia, la sua più grande passione è sempre stata la musica che ha alimentato ed inseguito fino a raggiungere il palco di X Factor prima e, successivamente, del Festival di Sanremo dando il via ad una carriera straordinaria nonostante sia davvero giovanissimo.

primo piano leo gassmann in bianco e nero
Leo Gassmann oltre lo schermo: confessioni a cuore aperto sul red carpet del Festival del Cinema di Roma (Fonte Instagram @leogass.official) – Chedonna.it

Con una laurea nel cassetto con cui ha reso felici papà Alessandro e mamma Sabrina Knaflitz, Leo Gassmann ha deciso di inseguire il suo sogno di fare musica, ma ad un certo punto del suo cammino, è stato conquistato anche dal mondo della recitazione accettando di tuffarsi nella carriera da attore ed è proprio sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025 che Leo Gassmann si è lasciato andare ad una confessione più privata.

Leo Gassmann e l’importanza di essere sinceri: quello che l’artista non aveva mai detto

Leo Gassmann comincia a farsi conoscere come attore trasformandosi in Franco Califano nel film di Raiuno “Califano” e, successivamente, recita anche in Una terapia di gruppo di Paolo Costella e nella serie tv Nudes. Sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025, invece, è arrivato insieme agli altri protagonisti del film “Fuori la verità” in cui interpreta il figlio maggiore di una famiglia che partecipa a un nuovo reality show televisivo chiamato “Fuori la verità”.

primo piano leo gassmann
Leo Gassmann e l’importanza di essere sinceri: quello che l’artista non aveva mai detto (Fonte Instagram @leogass.official) – Chedonna.it

Laureato in economia, il personaggio di Gassmann lavora nell’azienda di famiglia e, insieme ai genitori e alle sorelle si ritrova a partecipare ad un reality dove, rispondendo alle varie domande, si ritrova a fare i conti con la verità tra segreti e confessioni mai fatte, ma qual è il rapporto che Leo Gassmann ha con la verità?

“Negli ultimi anni ho un rapporto con la verità bello” – racconta Gassmann sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025 ai microfoni di Chedonna.it. “Nel senso che sto imparando anche a dire dei no; sto imparando ad essere più sincero con le persone che ho intorno. A volte non è facile perché hai paura di ferirle soprattutto quando ci tiene“, racconta il cantante/attore al Festival di Roma che ha come conduttrice Ema Stokholma che ha lanciato un appello preciso sottolineando l’importanza di raccontare la verità anche per sentirsi più leggero e libero.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da . (@chedonna.it)

Gassmann, infine, suggerisce di essere sinceri con la propria famiglia che è il bene più prezioso che una persona possa avere.

Gestione cookie