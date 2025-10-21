Leo Gassmann oltre lo schermo: confessioni a cuore aperto sul red carpet del Festival del Cinema di Roma

Leo Gassmann, nato e cresciuto in una famiglia di artisti, svela un lato inedito di sé sul red carpet del Festival del cinema di Roma.

Nato e cresciuto con l’arte nelle vene, il futuro di Leo Gassmann era già segnato sin dai suoi primi giorni di vita. Nipote di Vittorio Gassmann e figlio di Alessandro Gassmann, Leo ha respirato il sacro fuoco dell’arte e del mondo dello spettacolo sin da bambino. Diversamente dal nonno e dal padre, tuttavia, la sua più grande passione è sempre stata la musica che ha alimentato ed inseguito fino a raggiungere il palco di X Factor prima e, successivamente, del Festival di Sanremo dando il via ad una carriera straordinaria nonostante sia davvero giovanissimo.

Con una laurea nel cassetto con cui ha reso felici papà Alessandro e mamma Sabrina Knaflitz, Leo Gassmann ha deciso di inseguire il suo sogno di fare musica, ma ad un certo punto del suo cammino, è stato conquistato anche dal mondo della recitazione accettando di tuffarsi nella carriera da attore ed è proprio sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025 che Leo Gassmann si è lasciato andare ad una confessione più privata.

Leo Gassmann e l’importanza di essere sinceri: quello che l’artista non aveva mai detto

Leo Gassmann comincia a farsi conoscere come attore trasformandosi in Franco Califano nel film di Raiuno “Califano” e, successivamente, recita anche in Una terapia di gruppo di Paolo Costella e nella serie tv Nudes. Sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025, invece, è arrivato insieme agli altri protagonisti del film “Fuori la verità” in cui interpreta il figlio maggiore di una famiglia che partecipa a un nuovo reality show televisivo chiamato “Fuori la verità”.

Laureato in economia, il personaggio di Gassmann lavora nell’azienda di famiglia e, insieme ai genitori e alle sorelle si ritrova a partecipare ad un reality dove, rispondendo alle varie domande, si ritrova a fare i conti con la verità tra segreti e confessioni mai fatte, ma qual è il rapporto che Leo Gassmann ha con la verità?

“Negli ultimi anni ho un rapporto con la verità bello” – racconta Gassmann sul red carpet del Festival del Cinema di Roma 2025 ai microfoni di Chedonna.it. “Nel senso che sto imparando anche a dire dei no; sto imparando ad essere più sincero con le persone che ho intorno. A volte non è facile perché hai paura di ferirle soprattutto quando ci tiene“, racconta il cantante/attore al Festival di Roma che ha come conduttrice Ema Stokholma che ha lanciato un appello preciso sottolineando l’importanza di raccontare la verità anche per sentirsi più leggero e libero.

Gassmann, infine, suggerisce di essere sinceri con la propria famiglia che è il bene più prezioso che una persona possa avere.