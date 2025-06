Le scarpe da ginnastica dei bimbi erano inguardabili, ma non volevo metterle in lavatrice: mi sono attivata e ho trovato la soluzione perfetta

Lavare le scarpe è sempre un grandissimo problema e quando si tratta di quelle dei bambini che spesso e volentieri sono sporche di fango e hanno delle macchie di erba la cosa si fa ancora più complessa.

Esiste pero un metodo rivoluzionario che in pochi conoscono e che vi permetterà di lavare le scarpe in pochissimo tempo senza doverle mettere il lavatrice ottenendo comunque un risultato perfetto. Un metodo alternativo al quale fino ad ora nessuno aveva pensato anche perché questo prodotto non è un detersivo e nemmeno un prodotto per la pulizia della casa ma sicuramente è presente nelle vostre abitazioni.

Lo utilizzate per struccarvi o per lavarvi il viso, ma questo liquido trasparente e miracoloso può rimuovere persino le macchie più ostinate dalle scarpe, stiamo parlando dell’acqua micellare. A quanto pare infatti questo liquido estremamente delicato sulla pelle ha al suo interno delle minuscole molecole che sono in grado di catturare le impurità in maniera rapida e delicata, senza compromettere i materiali più sensibili.

Per lavare le scarpe basteranno pochissimi minuti senza doverle mettere in lavatrice e senza utilizzare prodotti aggressivi che potrebbero rovinare la vostre scarpe. Per detergere le scarpe in modo ottimale andrà seguita una metodologia precisa che vi garantirà dei risultati ottimali con il minimo sforzo.

Per pulire le scarpe da ginnastica la tecnica rivoluzionaria che funziona davvero

L‘acqua micellare è composta dalle micelle ovvero molecole tensioattive con una doppia natura: una parte idrofila, che ama l’acqua, e una lipofila, che attrae lo sporco e il grasso.

Quando l’acqua micellare viene passata su una superficie come quella delle scarpe queste molecole agiscono come dei microscopici magneti e ogni impurità viene rimossa senza neanche il bisogno di dover strofinare energicamente, con questa tecnica è infatti possibile lavare anche materiali delicati come pelle sintetica, tela o scarpe scamosciate, che con i soliti prodotti possono deteriorarsi facilmente se sottoposti a trattamenti aggressivi.

L’utilizzo è estremamente semplice, infatti andrà applicata una piccola quantità di prodotto su un batuffolo di cotone e si dovrà strofinare delicatamente, la superficie tornerà visibilmente più pulita in pochi minuti e grazie all’evaporazione rapida dell’acqua non dovrete attendere che le scarpe si asciughino per poterle indossare e non resteranno aloni.

Se volete delle scarpe di un bianco splendente basterà vaporizzare un pò di ossigeno attivo in aggiunta all’acqua micellare semplicemente vaporizzandolo su un panno in microfibra e passarlo sui punti critici delle scarpe come lacci e suole.

Passare un panno umido subito dopo la pulizia e conservare le scarpe in un luogo areato evitando l’esposizione diretta al sole o all’umidità contribuiranno a a far si che le vostre scarpe sembrino sempre nuove