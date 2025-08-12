Essere lasciati all’improvviso è un vero e proprio shock emotivo, che necessita di tempo per essere superato appieno.

Quando si viene lasciati, si vive un’esperienza devastante che può lasciare in uno stato di confusione e senza fiato. Soprattutto, quando pensi che tutto stia andando per il meglio e non capisci il perché di una decisione del genere. Lasciare una persona all’improvviso succede e i motivi possono essere diversi.

Ma, quando si viene lasciati, è meglio sparire? Se ti ha lasciato all’improvviso, come comportarsi e affrontare questo momento psicologicamente molto difficile? Ciò che è certo è che solo questione di tempo. Scopri cosa fare per superarlo subito.

Andava tutto bene e mi ha lasciata da un giorno all’altro: cosa fare quando si viene lasciati

Andava tutto bene e ti ha lasciata da un giorno all’altro? Riuscire a superare una rottura improvvisa è un’esperienza dolorosa, che richiede pazienza. Quando una relazione finisce, le emozioni possono prendere il sopravvento. La mente lavora senza tregua, cercando di dare risposte a domande che, probabilmente, risposte non hanno. È, però, di fondamentale importanza ricordare che è possibile andare avanti e superare tutto. Ecco cosa fare quando si viene lasciati.

Accetta quello che stai provando: certamente, si tratta di uno shock emotivo. È più che normale sentirsi confusi, tristi o arrabbiati. Accetta quello che provi senza giudicarti. Abbraccia le tue emozioni, così da iniziare il processo di guarigione. Non cercare subito delle risposte: potrebbe non esserci una spiegazione vera e propria. Il tempo, in ogni caso, è il migliore alleato per riuscire ad avere una prospettiva più chiara. Prenditi un momento di pausa e cerca di rifocalizzare le energie su te stesso. Prova ad allontanare il bisogno di capire per forza ogni dettaglio. Concentrati su te stessa: come detto, in questo momento prova a concentrarti su te stessa. Dedica più tempo alla cura della tua persona, coltiva i tuoi hobby – ascolta musica, guarda serie TV o film, esci con gli amici o leggi un libro – e cerca di capire cosa ti rende felice. Vedila come un’occasione per riscoprire la tua vera te. Parla con qualcuno di fiducia: che sia un familiare, un amico o un terapeuta professionista, cerca di condividere pensieri ed emozioni per sentirti meno sola e cercare di dare un senso a quello che stai vivendo. Tenere tutto dentro non è la soluzione migliore.

Non dimenticare mai che affrontare il dolore nel modo giusto e accettarlo è la cosa più importante. Fai il primo passo e tieni presente che il tempo è un fattore importante e che bisogna attendere i propri tempi, prima di poter voltare realmente pagina. È normale soffrire, ma ricorda che si tratta di un momento di crescita. Se il dolore è troppo difficile da gestire, uno psicologo potrebbe aiutarti ad elaborare la situazione più facilmente. Scopri anche cosa fare se l’ex-fidanzato ti cerca e perché dimenticare il primo amore è quanto di meglio tu possa fare.