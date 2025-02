La bellezza su TikTok: quali trend meritano davvero di essere seguiti (e che ti stai perdendo)

I trend su TikTok, che riguardano il mondo beauty, sono tra i più amati. Alcuni trattano di make-up, altri di skincare.

TikTok è, ormai, uno dei social più amati. Cliccatissimo, è diventato il regno delle nuove tendenze beauty e non soltanto. Qui, sono sempre di più gli utenti che condividono, quotidianamente, consigli e tutorial sugli argomenti più disparati: dal mondo beauty a quello fashion, passando per travel e moltissimi altri, perché non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta.

Ci sono tendenze, poi, che riescono a farsi strada nel marasma di contenuti presenti. Se sei appassionata di bellezza, sicuramente sarai interessata a make-up, skincare e simili. Scopriamo insieme di più sull’argomento bellezza su TikTok e quali trend meritano davvero di essere seguiti e che, probabilmente, ti stai perdendo.

Bellezza su TikTok, i trend in questo momento: ecco quali non perdere

Negli ultimi tempi, su TikTok è esploso il trend legato alla skincare minimalista. L’easy beauty, infatti, affascina sempre più persone, soprattutto vista la vita frenetica e stressante che molti di noi conducono. Si tratta, semplicemente, di un modo di fare skincare ben diverso da quello che prevede l’utilizzo di molti prodotti e più basato, invece, sulla semplicità. Pochi prodotti, ma buoni per una pelle luminosa e sana. Vengono, quindi, consigliati sieri multifunzione, che idratano e prevengono – con un solo gesto – i segni del tempo. Una cura della pelle, certamente, più “rilassata” e senza troppe complicazioni.

L’eyeliner a farfalla sta conquistando tutti. È uno dei look più chiacchierati sul noto social cinese. Si tratta, semplicemente, dell’eyeliner da allungare verso l’esterno, con una coda a forma di ali di farfalla. Diventato virale grazie a tutorial semplici da seguire, dona uno sguardo certamente più sensuale e intenso. Questo è uno dei trend di bellezza che vale la pena provare.

Da segnalare è anche il trend make-up no make-up, ovvero un trend caratterizzato da un trucco leggero con una base semplice per rendere uniforme la pelle. In questo caso, gli occhi presentano solo un tocco di mascara e le labbra sfoggiano un delicato rossetto nude.

Infine, c’è il trend conosciuto come Glass Skin, che si ispira all’effetto illuminante. Come lascia intuire il nome, è caratterizzato dalla realizzazione di un viso ben idratato, liscio e luminoso. Una tendenza diventata virale in poco tempo, che riguarda la skincare. Ricorda sempre, in ogni caso, di prediligere prodotti con ingredienti naturali, idratanti e nutrienti. Scopri anche come creare una skincare routine personalizzata.