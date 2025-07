Gustosa e fresca, la ricetta degli involtini di zucchine e ricotta si prepara velocemente e con pochi ingredienti.

L’estate è la stagione perfetta per preparare e gustare dei piatti leggeri, freschi e gustosi. Gli involtini di ricotta e zucchine sono, ad esempio, una soluzione ideale per mangiare qualcosa senza appesantirsi troppo. Cremose e morbide, zucchine e ricotta sono tra le ricette facili più buone.

Gli involtini di zucchine e ricotta possono essere consumati come antipasto, finger food o piatto unico light. Scopriamo gli involtini di zucchine e ricotta freddi, la ricetta estiva leggera e cremosa che farà impazzire tutti.

Involtini di zucchine vegetariani con ricotta da preparare in padella

Gli involtini di zucchine vegetariani con ricotta possono essere preparati in padella. Perfetto per tutte le occasioni, questo piatto richiede una preparazione di appena venti minuti circa e un tempo di cottura di circa trenta minuti. Può essere servito freddo o caldo, in base ai propri gusti. Ecco gli ingredienti da poter usare per quattro persone.

Ingredienti:

3 zucchine

50 grammi di parmigiano grattugiato

Sale q.b.

Pepe q.b.

Erbe aromatiche come menta, basilico e prezzemolo

Olio extravergine di oliva

250 grammi di ricotta

Pinoli q.b.

Preparazione:

Per cominciare, lava bene tutte le zucchine. Una volta fatto ciò, taglia le zucchine a fette lunghe e sottili con un coltello. Se vuoi preparare degli involtini di zucchine grigliate e ricotta, puoi grigliare le zucchine a fette in padella o su una piastra. In questo modo, infatti, le zucchine diventeranno più morbide. Fai, quindi, raffreddare le zucchine. All’interno di una ciotola, mescola ricotta, parmigiano, sale, pepe, erbe aromatiche e pinoli. Metti un cucchiaino di questo composto con la ricotta su ogni fetta di zucchina grigliata. Arrotola ogni zucchina, così da formare un involtino. Decora, quindi, ogni zucchina con basilico, un filo d’olio extravergine di oliva. Servi gli involtini di zucchine e ricotta freddi.

Questi involtini di zucchine vegetariani con ricotta sono un piatto golosissimo, perfetto per pranzi e cene in compagnia di famiglia e amici con i quali farai una bellissima figura! Scopri anche la ricetta degli involtini di melanzane grigliate e idee e ricette per pranzo e cena in famiglia nel menù semplice estivo.