Integratori di collagene: perfetti per il cambio stagione (e non solo)

È risaputo che l’uso degli integratori non si sostituisce a una dieta sana ed equilibrata; medici, farmacisti ed esperti della nutrizione sono tutti concordi su questo.

C’è però da dire che questi prodotti riescono a offrire quel qualcosa in più in termini di salute e benessere, a patto sempre di inserirli all’interno di uno stile di vita dinamico: non dimentichiamo il ruolo fondamentale che svolge una regolare attività fisica.

Questa premessa, che forse potrà sembrare banale, si rivela essenziale per via dell’argomento che andiamo a trattare: i vantaggi che sono in grado di offrire gli integratori di collagene.

Parliamo di articoli perfetti con l’arrivo del cambio stagione (e non solo), complice la capacità di contribuire a migliorare la salute di pelle, unghie e capelli.

Tra le soluzioni più valide e interessanti troviamo gli integratori di collagene Vital Proteins, rinomati per il bilanciamento delle loro formulazioni. Ora online puoi approfittare di una promozione esclusiva: 20% di sconto sui prodotti singoli e 25% sui kit. Il momento perfetto per arricchire la tua beauty routine, prepararti all’estate e ritrovare l’energia e la voglia di dedicarti al tuo benessere.

Cos’è il collagene?

Il collagene rappresenta la proteina più fibrosa tra quelle presenti naturalmente nel nostro corpo.

Si trova nel derma, ovvero lo strato intermedio della pelle, situato a sua volta tra l’epidermide e l’ipoderma; è riscontrabile dunque, in linea generale, lungo la totalità del tessuto connettivo.

A cosa serve? Svolge un’importante funzione di supporto a livello strutturale. Contribuisce a conferire un aspetto tonico a pelle, unghie e capelli.

Inoltre, contribuisce attivamente al ricambio cellulare nel derma. C’è però da dire che col passare degli anni la sintesi di questa proteina tende a diminuire.

È in questo contesto che l’assunzione del collagene sotto forma di integratori risulta un valido alleato per la salute e il benessere della persona. Si tratta di prodotti in polvere, facili da sciogliere sia in liquidi freddi che caldi, pratici da assumere ogni giorno e pensati per offrire un’integrazione efficace e versatile.

Quali sono i benefici degli integratori a base di collagene

Gli integratori di collagene rappresentano un prodotto eccellente da inserire all’interno della beauty routine, cosa che può essere fatta fin dalla giovane età in chiave preventiva, e quindi a partire dai 25-30 anni, quando ancora la cute è tonica.

L’effetto, tuttavia, non è positivo soltanto per quanto riguarda la pelle, dove agisce in chiave anti-age e non solo: ha una funzionalità di tipo sistemico, supportando i tessuti connettivi e la struttura del corpo.

Sfatiamo infine un falso mito: il collagene, anche nella versione da bere, non influenza in alcun modo il ciclo mestruale né una produzione più elevata di estrogeni.

Quando il livello degli estrogeni è più basso, infatti, è facile percepire la pelle spenta e smunta, con poco tono e scarsa elasticità: calo di estrogeni e di collagene sono collegati, soprattutto a partire dai cinquant’anni e dunque al comparire dei primi segnali della menopausa.

Il deficit degli estrogeni rappresenta infatti la prima causa di diminuzione del collagene.