Metti questo ingrediente nel tuo shampoo e i tuoi capelli non saranno mai più gli stessi

Un ingrediente segreto rende perfetto lo shampoo fatto in casa. Si tratta di un rimedio naturale adatto a chi ha capelli secchi o grassi.

Avere dei capelli lucenti, forti e sani è il sogno di tutti senza spendere soldi in prodotti pieni di sostanze chimiche. La soluzione che vede i rimedi naturali protagonisti sono, generalmente, i migliori. A volte, basta un semplice ingrediente da aggiungere allo shampoo per renderlo un elisir di bellezza per capelli.

Uno di questi è un rimedio della nonna potentissimo e insospettabile. Scopriamo l’ingrediente segreto da mettere nello shampoo. I tuoi capelli non saranno mai più gli stessi!

Shampoo fatto in casa naturale: il migliore in assoluto tra i tipi di shampoo fai-da-te per capelli

Con delicatezza e le sue proprietà detergenti, lo shampoo fatto in casa naturale è il migliore in assoluto tra i tipi di shampoo fai-da-te per capelli. Preparare uno shampoo fatto in casa è un modo per prendersi cura dei propri capelli con ingredienti semplici e naturali. Una delle ricette migliori è quella per preparare uno shampoo fatto in casa con sapone di Marsiglia. Delicato ed ecologico, è perfetto per rispettare il pH del cuoio capelluto.

Ingredienti:

50 grammi di sapone di Marsiglia

1 cucchiaio di olio di cocco

250 millilitri di acqua distillata

1 cucchiaino di gel di aloe vera per idratare e lenire

10 gocce di olio essenziale di tea tree o lavanda

Preparazione:

Inizia grattugiando il sapone di Marsiglia fino a ottenimento di scaglie sottili. Scalda acqua distillata in un pentolino, senza portarla a ebollizione. Aggiungi scaglie di sapone, mescolando. Quando il sapone si sarà sciolto, toglilo dal fuoco e fallo intiepidire per qualche minuto. Aggiungi gel di aloe vera, olio di cocco e qualche goccia di olio essenziale di tea tree o lavanda. Mescola bene il tutto, trasferendo in un flacone in vetro. Prima di usare, agita bene e buono shampoo!

La consistenza dello shampoo fai-da-te al sapone di Marsiglia sarà più liquida rispetto al comune shampoo ma, certamente, più delicata e adatta in caso di dermatite, capelli grassi, capelli secchi o irritazioni. Questo shampoo è perfetto per chi ha capelli delicati o con cute sensibile. Non dimenticare che l’olio di cocco nutre in profondità, mentre il sapone di Marsiglia pulisce in modo dolce senza aggredire la cute. I capelli saranno più morbidi, puliti e lucenti. Una volta provato, difficilmente tornerai indietro! Scopri di più anche sullo shampoo secco per capelli e qual è l’ora migliore in cui lavarsi i capelli.