Infortunio shock a Ballando con le stelle: “Mi è uscita una spalla”. Come sta oggi

Infortunio in diretta e durante l’esibizione a Ballando con le stelle ma nessuno se ne è accorto. Cos’è successo e come sta oggi.

Come ogni anno, anche l’edizione 2025 di Ballando con le stelle sta avendo i suoi infortuni e, oltre a quelli noti annunciati dalla stessa Milly Carlucci, c’è un infortunio che è passato inosservato e che è accaduto in diretta nel corso della scorsa puntata. A svelarlo è stato lo stesso ballerino che, a Ballando segreto, ha raccontato tutto preoccupando anche la concorrente al suo fianco.

Tutto è accaduto durante una delle esibizioni più attese della settima puntata di Ballando e sia la concorrente che la giuria, così come il pubblico, non hanno assolutamente notato il problema del ballerino che ha continuato a ballare come se nulla fosse successo.

Ballando con le stelle 2025: infortunio per Giovanni Pernice, lui racconta tutto solo ora

Oltre all’infortunio del maestro Carlo Aloia che ha dovuto cedere il proprio posto a Filippo Zara con cui balla Nancy Brilli in attesa del ritorno del suo maestro ufficiale, la squadra di Ballando con le stelle è alle prese con l’infortunio di Francesca Fialdini che, nella scorsa puntata, grazia ad un tutore e ad una coreografia studiata alla perfezione del maestro Giovanni Pernice, non solo ha stupito tutti dimostrando di riuscire a ballare anche con il piede ko ma ha anche portato la vittoria della puntata a casa.

Una performance quella della coppia Fialdini-Pernice che ha scatenato l’entusiasmo non solo del pubblico ma della stessa giuria che, sin dalla prima puntata, ha riconosciuto il talento della conduttrice Rai. Ciò che, però, emerge solo ora è che in pista non c’era solo la Fialdini con un piede infortunato ma anche Giovanni Pernice non era al meglio.

Durante l’ultima puntata di Ballando segreto, infatti, è emerso che, nel corso della coreografia, al maestro è uscita una spalla ma, nonostante il dolore, ha continuato a ballare e con un movimento preciso è riuscito a metterla al suo posto.

“Quindi hai ballato con la spalla fuori?”, chiede uno degli autori. “Sì ma è normale” – risponde Pernice. “Quando la metti giù fai movimento, ti tiri e rientra e puoi continuare a ballare”, aggiungendo mimando il gesto fatto per permettergli di sistemare la spalla. “Comunque tutto risolto. Esce e rientra”, conclude il maestro che, nella scorsa edizione, ha vinto con Bianca Guaccero con cui, ad oggi, è felicemente fidanzato.