In estate scatta l’allarme per le punture delle meduse, con questo rimedio naturale non temo nulla e vado al mare tranquilla

In estate cosa c’è di più bello che fare un bagno rinfrescante? Ma anche quello che potrebbe essere il nostro posto preferito potrebbe nascondere delle insidie, spesso infatti soprattutto dove l’acqua è più pulita vi sono delle strepitose creature che però non andrebbero mai toccate, ovvero le meduse.

Queste maestose creature infatti tendono a difendersi con delle sostanze urticanti che hanno sui tentacoli e spesso anche involontariamente si potrebbe essere punti da una medusa .

Sulle coste italiane con l’aumento delle temperature e l’alterazione degli equilibri marini infatti vengono avvistati sempre più esemplari di meduse, e se pur apparentemente innocue la loro puntura può trasformare una giornata dedicata al relax in una tortura.

Il contatto con le meduse è da evitare infatti i loro tentacoli rilasciano sostanze urticanti che provocano un forte dolore, rossore e una fastidiosa sensazione di bruciore che può durare anche ore o persino giorni se non si provvede immediatamente ad una medicazione.

Come medicare la puntura di una medusa con un rimedio naturale

Tutti sono a conoscenza che la soluzione più immediata per alleviare il fastidio della puntura di una medusa sia l’ammoniaca, ma secondo alcuni recenti studi esiste un metodo completamente naturale privo di effetti collaterali e efficace. Questo prodotto è capace non solo di ridurre immediatamente l’infiammazione ma agisce anche come antisettico.

Tutto quello che vi occorre per realizzare questa soluzione efficacie è il Tea Tree Oil e l’ olio essenziale di lavanda officinale, entrambi devono essere rigorosamente puri. Un altra cosa al quale fare attenzione sono le proporzioni andrà versato infatti un terzo di tea tree oil e due terzi di lavanda da mescolare e da travasare in una boccetta da 10 ml in modo tale da poterla portare sempre co se.

Il Tea Tree Oil ha infatti delle proprietà antimicotiche antibatteriche e antinfiammatorie, e applicandolo sulla puntura agisce immediatamente come disinfettante e calmerà l’irritazione cutanea, mentre la lavanda oltre ad essere un eccellente calmante aiuterà immediatamente a rigenerare la pelle e conseguentemente a ridurre il dolore in tempi molto brevi.

La soluzione ottenuta mischiando i due componenti può essere applicata direttamente sulla puntura e la sensazione di bruciore si calmerà dopo pochissimi minuti, mentre il rossore si attenuerà in un paio di ore

Si consiglia di applicare più volte durante il giorno il rimedio naturale sulla puntura evitando categoricamente l’esposizione al sole per almeno 48 ore. Se si notano però gonfiore estremamente esteso, difficoltà nel respirare o un senso di nausea si consigli di recarsi immediatamente in pronto soccorso dato che potrebbe trattarsi si una reazione allergica.