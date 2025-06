In casa faccio solo danni e questa volta ho macchiato i vestiti di mio marito con la candeggina: con questi rimedi sono tornati come nuovi – chedonna.it

Anche un piccolo errore con la candeggina può rovinare un capo: ecco come ho risolto con rimedi semplici ed efficaci.

Quando ci si approccia al bucato, può bastare un attimo di disattenzione per rovinare un capo di abbigliamento. Questo può capitare sopratutto quando, con l’intento di eliminare una macchia particolarmente difficile, si utilizza la candeggia.

Anche poche gocce di questo prodotto possono infatti trasformarsi in spiacevoli macchie. La candeggina, pur essendo un valido alleato per l’igiene della casa, è un composto chimico molto aggressivo. Questo prodotto è infatti a base di ipoclorito di sodio e ha un ottimo potere ossidante, capace di agire in modo irreversibile sui tessuti.

Tuttavia, non tutto è perduto. Esistono infatti dei metodi per trattare le macchie di candeggina a seconda del tipo di tessuto e del colore del capo.

Come trattare le macchie di candeggina sui diversi tessuti

Quando il danno riguarda un capo bianco, le macchie possono manifestarsi con aloni giallastri. In questi casi, è possibile immergere l’area interessata in una soluzione di aceto di vino bianco e acqua per neutralizzare l’effetto dell’agente chimico.

Dopo aver lasciato agire questa miscela, è possibile lavare il capo interessato con un normale lavaggio. Per macchie rosate o rosse è più utile il bicarbonato di sodio, questo andrà sciolto in acqua per poi lasciare il capo in ammollo per almeno un’ora, seguito da risciacquo e lavaggio con detersivo delicato.

Nel caso in cui si tratti di capi colorati, la situazione si fa ancora più complicata. Il colore rimosso è difficile da ripristinare. In questi casi si può intervenire in due modi: coprendo la zona con marker per tessuti dello stesso colore della tinta originale. Se la macchia è troppo ampia, tingere il capo interamente con un colore più scuro. Questo approccio creativo può addirittura dare nuova vita a un vecchio indumento.

Quando le macchie di candeggina si presentano sui jeans sono estremamente visibile, sopratutto nel caso in cui il tessuto sia scuro. Una soluzione per rimediare al problema è applicare toppe decorative o ricami, ideali per un tocco personalizzato. Se si preferisce, anche in questo caso si può ricorrere alla tintura dell’intero capo.

Per quanto riguarda i tessuti delicati come la lana è essenziale intervenire subito. È necessario sciacquare immediatamente il capo in acqua fredda, per poi immergere la zona danneggia in una miscela di acqua e aceto. Dopo il trattamento sarà meglio lavare il capo con un detersivo specifico per la lana e completare con un buon ammorbidente.

Infine, in presenza di macchie vecchie, il primo passo è neutralizzazione dell’alcalinità residua della candeggina con l’aceto.