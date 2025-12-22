Il taglio di capelli che nel 2026 dominerà sopra a tutti – CheDonna.it

Sarà un taglio in particolar modo ad avere la meglio su qualunque altro nel 2026, e avrà anche piu’ varianti, lunghezze diverse, frange o meno

Se c’è un taglio di capelli che continuerà a dominare nel 2026, è il caschetto. Quest’anno ne sono state presentate tantissime varianti com il caschetto flippy, il new romantic e persino all’anti-caschetto, solo per citarne alcuni.

Anche i tagli pixie hanno fatto la loro comparsa, e quelli sono ancora più coraggiosi a livello di lunghezza, trattandosi di un taglio ancora più corto in pieno stile Jean Seberg.

Il caschetto un taglio classico e trasgressivo al tempo stesso

Il caschetto sarà ancora nuovamente un grande protagonista del 2026. Si tratta quindi di uno stile che non accenna a rallentare, è piaciuto talmente tanto questo ritorno che prosegue ad essere gettonatissimo sulla testa delle donne. “Ci sono state così tante icone di stile che hanno debuttato con un caschetto quest’anno, da Sofia Richie a Pamela Anderson”, ha dichiarato l’hairstylist George Curran, ambasciatore di L’Oréal Professionnel. “Non sorprende che sia diventato il taglio della stagione, se non del decennio”.

“Stiamo assistendo a un allontanamento dalle extension. Siamo decisamente in un’era più naturale, e un caschetto è un ottimo modo per valorizzare i propri capelli “, ha raccontato George Curran a RedOnLine. Un ritorno quindi ad uno stile più pratico e fanciullesco se vogliamo.

Questo taglio semplice e sbarazzino non passerà di moda rimarrà uno degli stili più richiesti anche con il nuovo anno. Si tratta di un taglio versatile, relativamente facile da gestire e moderno. Sta bene su visi ovali, a cuore, rotondi e spigolosi. Il caschetto può essere a Cowgirl, con una frangia morbida e vissuta e una texture leggermente spettinata, una vera influenza anni ’90 e sembra un’evoluzione naturale del caschetto alla francese. È perfetto per chi non vuole un risultato troppo liscio e preferisce movimento e texture.

Il bubble bob, con i suoi lunghi strati e i bordi più morbidi, è perfetto per i visi spigolosi e per aggiungere texture e movimento. Se invece vuoi valorizzare la struttura del tuo viso, chiedi al parrucchiere un contouring cut. Si tratta di una tecnica molto scultorea. Per effettuarlo si segue la struttura ossea del cliente per scolpire la forma, soprattutto intorno alla mascella e agli zigomi. Crea una silhouette che sembra davvero su misura.