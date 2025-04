Il Paradiso 10, i big che lasciano la soap: chi va via e chi arriva nella nuova stagione

Scopriamo insieme chi ci sarà tra i protagonisti ed i nuovi arrivi per la decima stagione del Paradiso delle Signore in onda a settembre.

Le puntate della nostra amatissima serie televisiva che si svolge all’interno del magazzino di moda milanese stanno giungendo al termine. Mancano sempre meno puntate e sappiamo che moltissimi punti interrogativi rimarranno aperti che per la prossima stagione, ovvero la decima. Di questa stagione che avrà inizio a settembre si inizieranno a girare le puntate nelle prossime settimane.

Ci sono, però, già delle interessanti anticipazioni che vi possiamo svelare su qualche nuovo arrivo nel grande magazzino di moda e qualche addio, anche che non ti aspetti. Entriamo nel dettaglio.

Paradiso delle signore: chi resta e chi va via!

Sappiamo ormai da moltissime settimane che la decima stagione è stata confermata per quanto riguarda il Paradiso delle signore, e così non poteva che non essere. Dovrebbe iniziare, come di consueto, attorno al 10/15 settembre. Ma che cosa ci aspetta? Ci saranno tutti i protagonisti oppure assisteremo a qualche addio da non credere?

Iniziamo dicendo che la presenza di Matteo Portelli è confermata e stessa cosa anche quella di Rita Marengo, che dovrebbe avere ancora più spazio nella prossima edizione. Le riprese del Paradiso terranno occupati i nostri cari attori dalla metà del mese di maggio fino all’estate inoltrata, come è sempre accaduto per le precedenti serie.

Ci saranno tantissimi colpi di scena, qualche nuovo arrivo e delle conferme graditissime, come i due personaggi che vi abbiamo appena indicato. La presenza di Matteo non poteva non essere confermata perché il suo personaggio è stato molto amato in questa nona stagione. Il suo rapporto con la figlia della Contessa, Odile di Sant’Erasmo, dovrebbe evolversi nella decima stagione.

Ma non solamente, anche Rita Marengo, dovrebbe avere una rivincita nei confronti di Tancredi dopo aver custodito il suo segreto. E non è finita qui, si vocifera che ci saranno molti alti segreti che conosce la donna e che saranno svelati nei prossimi mesi! Non ci resta che attendere in trepidante attesa. Per quanto riguarda i dati di ascolto della serie, riesce sempre a raggiungere vette incredibili.

Parliamo di una media di circa il 21% di share su Rai1 nella sua fascia oraria con ottimi successi anche per lo streming on line. Basti pensare poi, che il sabato pomeriggio su RaiPremium vanno in onda tutti gli appuntamenti della settimana che occupano tutta la giornata e raccolgono circa 250 mila spettatori.

Quindi, non ci resta che goderci questi ultimi giorni di messa in onda e poi attendere le anticipazioni con le nuove trame per settembre, siamo sicuri che qualche cosina uscirà fuori!