I benefici del collagene: cos’è e perchè fa bene alla pelle

Il collagene è una proteina fondamentale per la salute della pelle, delle articolazioni, dei muscoli e dei tessuti connettivi. Si tratta di una componente naturale del nostro corpo, che rappresenta circa il 30% delle proteine totali presenti nell’organismo umano. Tuttavia, con l’avanzare dell’età, la produzione di collagene inizia a diminuire, portando a segni visibili dell’invecchiamento come rughe, perdita di elasticità e compattezza cutanea, ma anche dolori articolari e indebolimento di unghie e capelli.

Cos’è il collagene e perché integrarlo

Il collagene è prodotto naturalmente dal nostro organismo, ma dopo i 25-30 anni questa produzione comincia a ridursi progressivamente. Fattori come stress, esposizione al sole, fumo e una dieta povera di nutrienti possono accelerarne il deterioramento. Per questo motivo, è sempre più comune assumere collagene come integratore per rallentare questi processi e mantenere un aspetto giovane e una buona salute dei tessuti.

Integrare il collagene può portare numerosi benefici, tra cui un miglioramento dell’elasticità e dell’idratazione della pelle, una riduzione visibile delle rughe e delle linee sottili, un supporto concreto alla salute delle articolazioni e delle cartilagini, oltre a un rafforzamento di capelli e unghie. Inoltre, contribuisce in modo significativo al benessere muscolare e osseo.

Come assumere il collagene

Oggi esistono diverse modalità per assumere il collagene, ognuna con le sue peculiarità:

Collagene da bere (in polvere o liquido): la forma più facilmente assimilabile, spesso combinata con vitamina C, acido ialuronico o altri antiossidanti per aumentare l’efficacia. Ha un assorbimento rapido e può essere sciolto in acqua, succhi o frullati.

Pillole o capsule: pratiche da portare ovunque, ideali per chi vuole una soluzione veloce. Tuttavia, l’assorbimento può essere più lento rispetto alle formulazioni liquide.

Collagene negli alimenti: si trova naturalmente in brodo di ossa, carne, pesce con pelle, gelatina e albumi. Ma l’apporto è spesso inferiore rispetto a quello garantito dagli integratori specifici.

È sempre consigliabile scegliere collagene idrolizzato (o peptidi di collagene), poiché è più facilmente digeribile e assimilabile dal nostro organismo.

A che età iniziare a prenderlo?

Non esiste un’età universale, ma introdurre il collagene a partire dai 30 anni è una buona prassi per rallentare il processo di invecchiamento cutaneo e muscolo-scheletrico. In alcune persone, anche dai 25 anni può essere utile, soprattutto se ci sono fattori di rischio come stress cronico, intensa attività sportiva, esposizione solare frequente o fumo.

Molti brand cosmetici offrono prodotti skincare al collagene: creme, sieri e maschere viso formulate per stimolare la produzione naturale di collagene o reintegrarlo a livello topico. Sebbene l’efficacia dell’assorbimento del collagene attraverso la pelle sia ancora oggetto di studio, l’uso di ingredienti coadiuvanti come: retinolo, vitamina C, peptidi e acido ialuronico può stimolare la sintesi interna del collagene e migliorare visibilmente la texture della pelle.

Una skincare consigliata per supportare il collagene potrebbe includere:

Detersione delicata;

siero alla vitamina C (mattina);

crema con peptidi o collagene idrolizzato (giorno e sera);

retinolo (sera, qualche volta a settimana);

maschera idratante 1-2 volte a settimana.

Un alleato per la bellezza e il benessere a lungo termine

Il collagene è una proteina naturalmente presente nel nostro corpo, ma con il passare del tempo la sua produzione diminuisce in modo fisiologico, influenzando non solo l’aspetto estetico, ma anche la funzionalità di articolazioni, muscoli e ossa. Per questo motivo, integrarlo attraverso l’alimentazione o mediante supplementi specifici rappresenta una scelta strategica per chi desidera mantenere un aspetto sano e giovane, prevenendo al contempo fastidi legati all’età.

Iniziare a prendersene cura già dai 25-30 anni consente di agire in anticipo, rallentando l’invecchiamento cutaneo e potenziando la resistenza e la tonicità dei tessuti. Se abbinata a una skincare mirata e a uno stile di vita equilibrato, l’integrazione di collagene può trasformarsi in una vera routine di benessere quotidiano, aiutando a conservare nel tempo un aspetto fresco, vitale e armonioso.