I baci di dama più buoni di sempre li faccio io e con due ingredienti in croce: mi ringrazierai a vita – chedonna.it

Per preparare dei baci di dama golosi e sfiziosi, anche per l’estate, bastano pochissimi ingredienti. Ecco la ricetta furba.

In estate non si ha tanta voglia di cucina ma c’è sempre uno speciale languorino per qualcosa di dolce. Invece che impegnarsi in ricette complicate e lunghe, si possono preparare questi baci di dama furbi, pronti in pochi minuti e con pochi ingredienti.

Saranno la svolta quando si ha voglia di qualcosa di dolce, anche da proporre ai propri ospiti durante le cene o i pranzi estivi. Ecco la ricetta per farli ogni volta che si vorrà.

Ingredienti e preparazione dei baci di dama furbi

I baci di dama sono dei dolcetti molto amati ma spesso, per la loro preparazione, è necessario investire molto tempo. Invece questa ricetta è furba perché si tratta di biscotti di pasta frolla al cacao farciti, con crema al latte o al cacao. Sono un tripudio di gusto e bontà che conquisterà tutti.

Gli ingredienti per la pasta frolla al cacao sono

2 uova

100 g di zucchero

80 ml di olio di semi

350 grammi di farina 0

1 cucchiaino di lievito

30 g di cacao amaro

Gli ingredienti per la crema al latte sono:

250 ml di latte

30 g di zucchero

20 g di amido di mais

1 cucchiaino di miele

50 ml di panna fresca

Gli ingredienti per la crema al cacao sono:

250 ml di latte

25 g di cacao amaro

30 g di zucchero

20 g di amido di mais

La prima cosa da fare è preparare la pasta frolla unendo uova, zucchero, olio, cacao. Quindi aggiungere la farina setacciata con il lievito e impastare fino a ottenere un panetto morbido da lasciar riposare in frigo per 30 minuti circa. Nel frattempo si può preparare la crema al latte scaldando il latte con lo zucchero e l’amido e poi, quando si addensa, spegnere il fuoco.

Aggiungere dunque miele e panna e mescolare bene fino ad ottenere un composto cremoso. Per la crema al cacao, procedere allo stesso modo mescolando tutti gli ingredienti a freddo e facendoli addensare sul fuoco. Ritirare la pasta frolla dal frigo e stenderla bene su un piano con della farina, ottenendo dei dischi o la forma che si preferisce. Infornare a 180 gradi e cuocere per 15/18 minuti.

Sfonare, lasciar raffreddare e farcire con una cucchiaiata di crema e coprendo con un altro biscotto. Insomma, si otterranno dei baci di dama spettacolari, che piaceranno a tutti.