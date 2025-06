Harry e Meghan, divorzio sempre più vicino: l’annuncio (choc) delle ultime ore

Harry e Meghan restano sempre in primo piano sui tabloid di tutto il mondo. Ora si parla di divorzio, ma cosa sta accadendo?

Il principe Harry e Meghan Markle continuano a far parlare di sé, complice anche le condivisioni social della duchessa, che ha riaperto il suo profilo ad inizio anno.

La duchessa di Sussex è sempre più impegnata con la sua attività di imprenditrice, la serie su Netflix “With love, Meghan”, e con il suo canale ufficiale Instagram, dove condivide con i followers le ultime sul suo lavoro e momenti privati con la sua famiglia.

Sussex: rottura per la Royal Family?

I duchi di Sussex sono sempre sulle prime pagine dei giornali e sui social, dove continuano a dividere pubblico e media tra sostenitori ed haters. Il punto focale resta sempre quello: la rottura dei rapporti con la Royal Family. Recentemente, il giornale People ha parlato del momento che starebbero passando i Sussex.

Una fonte in esclusiva per People, afferma che Meghan Markle e il principe Harry sono uniti nel sostenersi a vicenda, ma vedono la profonda frattura con la famiglia reale da prospettive diverse: la duchessa è concentrata sul futuro, mentre Harry ha ancora un piede nel passato. “Sono consapevoli di tutto ciò che sta accadendo in Inghilterra, ma vengono esclusi dai dettagli: è evidente che non c’è fiducia”, ha dichiarato la fonte vicina alla coppia.

Nonostante l’unione salda della coppia, mostrata dalle continue condivisioni social di momenti, foto e pensieri dedicati al consorte, una fonte vicina alla famiglia afferma che Meghan vorrebbe che suo marito si sentisse meno oppresso dal passato e più presente nella vita che hanno costruito insieme.

Dal canto suo, Harry ha anche recentemente espresso la volontà di ricongiungersi alla sua famiglia, in occasione dell‘intervista alla BBC a maggio, dopo aver perso la battaglia legale sulla protezione della sua famiglia nel Regno Unito. “Non so quanto tempo abbia ancora mio padre”, aveva affermato il principe, rivelando anche che Re Carlo non gli parla più.

A volte, c’è stato il desiderio di riallacciare i rapporti, ma “il problema di fondo è la fiducia”, afferma la biografa reale Sally Bedell Smith. “Il Re e William non si fidano di Harry e Meghan per alcun tipo di conversazione confidenziale”. Dall’altro lato, le cure oncologiche settimanali del Re rendono ancora più urgente l’idea di risanare il rapporto prima che sia troppo tardi.

“È stato difficile per lui anche solo ricevere aggiornamenti adeguati su suo padre”, dice la fonte, sottolineando quanto sia profonda la frattura. “Se si verifica un tale livello di frattura in una famiglia e si è estraniati, si corre il rischio ogni giorno di dover affrontare qualcosa di insondabile”, afferma Catherine Mayer, autrice di Charles: The Heart of a King.

Recentemente è anche spuntata la notizia che, nel mezzo della rottura dei rapporti con il padre, Harry abbia parlato con lo zio Charles Spencer (fratello di Lady Diana), circa la possibilità di cambiare il cognome della sua famiglia in quello della principessa Diana, ma gli fu detto che le difficoltà legali sarebbero state insormontabili, poiché tale decisione avrebbe avuto ripercussioni dirette sui figli del duca e della duchessa di Sussex, il principe Archie e la principessa Lilibeth.

Gli esperti reali si chiedono se questa distanza di prospettive tra Harry e Meghan, potrebbero prima o poi avere delle ripercussioni sul loro rapporto familiare, così come spiegato dalla rivista People.