Grammy Awards 2025: chi è la star meglio vestita – Video

I Grammy Awards 2025 hanno brillato sotto i riflettori di Los Angeles, celebrando non solo l’eccezionale talento musicale ma anche la resilienza di una città.

Quest’anno, l’evento ha assunto un significato ancora più profondo, fungendo da tributo alla città di Los Angeles, recentemente colpita da devastanti incendi. Sul palco, le esibizioni di cantanti di fama internazionale hanno incantato il pubblico, mentre i vincitori dei Grammy Awards 2025 sono stati acclamati per i loro straordinari contributi al mondo della musica.

Tuttavia, oltre alla musica e ai premi, il red carpet ha offerto uno spettacolo a parte, rivelando look sorprendenti che hanno catturato l’attenzione di tutti.

Grammy Awards 2025: le pagelle dei look

Tra gli outfit che hanno fatto discutere, quello di Bianca Censori ha sicuramente rubato la scena. Accompagnando il marito Kanye West, noto per non aver portato a casa alcun premio quella sera, Bianca ha optato per una scelta audace, decidendo di “non indossare un vestito” nel senso tradizionale. Coperta soltanto da una rete color carne sotto un cappotto nero, che ha poi tolto, ha incarnato l’essenza della provocazione e dell’audacia, marchi di fabbrica della coppia. Questo look ha suscitato ampio dibattito, confermando la tendenza dei Grammy a essere un palcoscenico per espressioni di moda estreme e innovative.

Al contrario, Beyoncé, la regina indiscussa della serata con i suoi trionfi, ha incantato tutti con un elegante vestito a sirena ricoperto di cristalli, frutto della creatività di Schiaparelli. Taylor Swift ha optato per l’eleganza senza tempo con un abito monospalla rosso di Vivienne Westwood, mentre Lady Gaga ha scelto un look gotico e dark, che ha saputo distinguersi per originalità e stile. Miley Cyrus ha sfoggiato un audace abito in pelle di Saint Laurent, e Sabrina Carpenter ha omaggiato la vecchia Hollywood con un abito su misura di JW Anderson, ricordando le icone del passato. Infine, Charli xcx ha portato un tocco di alta moda con un look firmato Jean Paul Gaultier, dimostrando come il red carpet dei Grammy sia sempre un crocevia di stili diversi e spesso sorprendenti.

I Grammy Awards 2025, dunque, hanno offerto molto più di una semplice celebrazione della musica; sono stati un momento di riflessione sulla forza di Los Angeles, una vetrina per il talento musicale globale e un palcoscenico per espressioni di moda audaci e memorabili. Da Bianca Censori a Beyoncé, ogni look ha raccontato una storia, contribuendo a rendere questa edizione dei Grammy indimenticabile. La moda, proprio come la musica, ha il potere di esprimere identità, emozioni e storie, e il red carpet di quest’anno ne è stato un vibrante testimone.