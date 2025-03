Ginocchia grosse, cosa fare? Scopri come ridurle subito con questo semplice metodo

Molte persone hanno un problema comune, ovvero delle ginocchia grosse. Non si tratta, ovviamente, di un disturbo di salute, ma che può creare comunque dei disagi. Fortunatamente, ci sono dei modi per intervenire. Spesso si tratta di accumuli di grasso o di predisposizione genetica.

Per avere un aspetto più tonico, cosa fare? Scopriamo come ridurre subito le ginocchia grosse con questo semplice metodo.

Cosa fare? I rimedi per le ginocchia grosse

Il primo passo per diminuire le ginocchia grosse è quello di comprendere le cause, che possono condurre a questo inestetismo. In alcuni casi, l’accumulo di grasso può essere dovuto a uno stile di vita sedentario, una predisposizione geentica o una dieta poco equilibrata. Per affrontare questo problema, è importante – prima di tutto – fare un’attività fisica mirata e seguire una corretta alimentazione.

È consigliabile limitare il consumo ad alto contenuto calorico e zuccheri raffinati, per diminuire il grasso corporeo in generale (incluse, quindi, le ginocchia). Vanno, inoltre, consumati cibi contenenti proteine magre, alimenti ricchi di fibre, verdura e frutta per agevolare il metabolismo. Ovviamente, occorre bere circa due litri di acqua al giorno per eliminare le tossine e mantenere il corpo idratato.

Ginocchia grosse, come dimagrire: gli esercizi da fare

Anche sulle ginocchia si manifestano i segni del tempo. La pelle diventa meno flessibile, restituendo un orribile effetto cascante. A tutto questo, aggiungiamo pure che – proprio in prossimità delle ginocchia – si accumulano grassi e liquidi per effetto della ritenzione idrica. Occorre, quindi, una buona sinergia tra dieta e allenamento. Tre esercizi super-efficaci da fare sono i seguenti:

Affondi : sono fantastici per rassodare in poco tempo gambe, interno coscia e ginocchia. Mantieni la schiena dritta, parti dalla gamba destra e piega un ginocchio in avanti, ad angolo retto. Contemporaneamente, con l’altra gamba, scendi verso il basso. Fai tre serie da dieci ripetizioni per gamba, alternando il movimento.

: sono fantastici per rassodare in poco tempo gambe, interno coscia e ginocchia. Mantieni la schiena dritta, parti dalla gamba destra e piega un ginocchio in avanti, ad angolo retto. Contemporaneamente, con l’altra gamba, scendi verso il basso. Fai tre serie da dieci ripetizioni per gamba, alternando il movimento. Ponte : sdraiati su un tappetino, assumendo la tipica posizione a ponte. Incomincia caricando tutto il peso del corpo sulle spalle, ben salde al tappetino e sostieni il bacino con le mani. Dopodiché, stendi le braccia e mantieni le ginocchia leggermente piegate. Alza in alto la gamba destra, con il ginocchio piegato e resta in questa posizione per almeno un minuto. Esegui l’esercizio con l’altra gamba. Alterna quattro serie da quindici ripetizioni, due per gamba.

: sdraiati su un tappetino, assumendo la tipica posizione a ponte. Incomincia caricando tutto il peso del corpo sulle spalle, ben salde al tappetino e sostieni il bacino con le mani. Dopodiché, stendi le braccia e mantieni le ginocchia leggermente piegate. Alza in alto la gamba destra, con il ginocchio piegato e resta in questa posizione per almeno un minuto. Esegui l’esercizio con l’altra gamba. Alterna quattro serie da quindici ripetizioni, due per gamba. Squat: sono un esercizio straordinario, molto utile per tonificare gambe, interno coscia e ginocchia. Parti con tre serie da quindici ripetizioni l’una. Per una corretta esecuzione, sdraiati a terra con la schiena dritta, le braccia disposte lungo i fianchi e le gambe distese. Porta prima la gamba destra al petto, piegando leggermente il ginocchio. Fai lo stesso con la sinistra. Devi alternare tre serie da venticinque ripetizioni per gamba.

A questi esercizi formidabili da fare a casa ogni giorno, puoi associare altri tipi di attività fisica. L’obiettivo è sempre lo stesso: assottigliare e rimodellare le ginocchia. Via libera alle attività aerobiche, quali tapis roulant o camminata veloce all’aria aperta. Anche il nuoto è uno sport completo e assicura ottimi risultati: fa bene a tutti i muscoli del corpo e aiuta a ridurre gli accumuli di grasso localizzato, soprattutto quelli sulle ginocchia. In questa carrellata di utilissime pratiche sportive, non possiamo non citare la bicicletta: abbassa i livelli di glicemia, colesterolo e trigliceridi nel sangue, aiutando così a prevenire molte malattie cardiovascolari. Correggi qualche cattiva abitudine e rimettiti subito in forma! Con impegno e costanza, combinando alimentazione ed esercizi mirati, riuscirai a vedere risultati concreti! Scopri anche altri esercizi da fare a casa come il pilates.