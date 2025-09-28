Gianmarco Steri, il gesto che spiazza dopo l’addio a Cristina: bufera sull’ex Uomini e Donne

Cronaca rosa: dopo l’addio a Cristina Ferrara, Gianmarco Steri finisce nella bufera per il presunto follow a decine di ragazze e la gestione dei commenti.

A meno di una settimana dall’annuncio che ha sancito la fine della relazione con Cristina Ferrara, il nome di Gianmarco Steri è tornato a catalizzare l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Nel frastuono dei social, dove ogni gesto viene registrato, commentato e spesso ingigantito, rimbalzano segnalazioni, supposizioni e schermaglie tra tifoserie.

C’è chi parla di una pioggia di nuovi follow a profili femminili, chi di un’accurata pulizia dei commenti negativi sotto i post, chi ancora interpreta ogni like come un messaggio in codice. Tra voci, screenshot e ricostruzioni parziali, l’ex tronista viene raccontato in controluce: da una parte la narrativa del ragazzo che volta pagina, dall’altra quella di un profilo studiato per salvaguardare l’immagine. In mezzo, i fan divisi, i gossip blogger che amplificano e gli amici che smorzano. Ma cosa c’è davvero dietro il brusio digitale che avvolge l’ex protagonista del dating show?

Segnalazioni, follow e commenti: il quadro completo

Secondo diverse segnalazioni rilanciate da Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, l’attenzione si concentra su due fronti: l’aumento dei follow di Gianmarco Steri verso profili di ragazze dopo la rottura con Cristina Ferrara, e la presunta rimozione di commenti negativi dal suo Instagram.

Messaggi inviati ai due noti divulgatori di gossip sostengono che l’ex tronista avrebbe iniziato a seguire “un sacco di ragazze” subito dopo il comunicato e che starebbe lasciando visibili soltanto i commenti favorevoli o quelli critici verso Cristina. Allo stesso tempo, amici dell’ambiente segnalano un clima più sfumato e invitano alla cautela nel leggere mosse e like in tempi di profonda esposizione mediatica.

Le prime segnalazioni sono rimbalzate sull’account di Deianira Marzano, che ha condiviso messaggi in cui si sostiene che, subito dopo il comunicato, Gianmarco Steri avrebbe intensificato i follow verso numerosi profili femminili. Non ci sono riscontri indipendenti, ma la narrativa ha preso piede perché combacia con l’idea di una rapida svolta da single.

Nel gioco degli equilibri social, ogni nuova interazione diventa indizio e ogni profilo seguito un possibile scenario: una dinamica tipica quando un volto televisivo attraversa una rottura in pubblico e la rete setaccia ogni movimento alla ricerca di significati.

Sul fronte opposto, Lorenzo Pugnaloni ha rilanciato messaggi di utenti che accusano l’ex protagonista di filtrare i commenti su Instagram, lasciando in evidenza solo quelli elogiativi o critici verso Cristina Ferrara. Se confermata, sarebbe una pratica di cura dell’immagine non insolita tra personaggi pubblici: moderare le aree di discussione per prevenire derive tossiche, migliorare la percezione e contenere la polemica. Anche qui, però, mancano dati verificabili sul tasso di rimozione e sull’eventuale uso di filtri automatici, fattori che l’algoritmo e le impostazioni del profilo possono influenzare in modo significativo.

Il medesimo Pugnaloni, che negli scorsi mesi aveva espresso scetticismo sulla narrazione televisiva di Steri, sottolinea oggi come molti utenti gli stiano dando ragione, a giudicare dai messaggi ricevuti. Il cambio di percezione, rilevato nel giro di pochi giorni, racconta l’estrema volatilità del tifo online: basta un gesto percepito come “stonato” perché l’ago della bufera si sposti da un lato all’altro.

A smorzare i toni è intervenuto anche Ciro, chiarendo che il presunto incontro con Martina sarebbe stato un semplice saluto in locale. Un dettaglio che ridimensiona le ipotesi più ardite e riporta il focus su fatti verificabili.