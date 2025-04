Gerri: quando inizia, numero di puntate e trama della nuova fiction Rai che sta facendo impazzire il web

Andiamo a scoprir tutto in anteprima per quanto riguarda la nuovissima fiction Rai che stiamo vedendo negli spot pubblicitari.

Sono alcune settimane che abbiamo iniziato a vedere la pubblicità per questo nuova serie televisiva che dovrebbe iniziare a brevissimo, anche se al momento ancora non viene indicata una data. Ma che cosa sappiamo sul programma e sulla sua storia? Noi oggi vi vogliamo far conoscere in anteprima alcune informazioni interessanti.

Siamo certi che dalla pubblicità anche voi volete avere alcune informazioni in più, anche perché sembra promettere molto bene. Quindi non ci perdiamo in chiacchiere ed andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Gerri: ecco la nuova fiction della Rai e tutto quello che devi sapere

A brevissimo, come dice anche lo spot televisivo che gira da giorni, avremmo modo di vedere una nuovissima ed interessante fiction, dopo che tante altre, giustamente sono giunte al capolinea. La storia si basa sui romanzi di Giorgia Lepore e vede come protagonista l’ispettore di polizia Gregori Esposito, soprannominato da tutti Gerri.

La prima puntata, in un momento iniziale, era stata pensata per domenica 7 aprile, ma come abbiamo visto non è andata in onda per un cambio programmazione deciso dai vertici Rai, Quando avremmo modo quindi di vederla sul piccolo schermo? La prima puntata è programmata per lunedì 5 maggio alle 21.25 circa, quindi dopo Affari Tuoi.

Ovviamente al momento non ci sono rinvii, dato che manca davvero pochissimo. Ma quante puntate sono? Sono otto episodi divisi in quattro puntate. Avremmo modo di stare in compagnia di Gerri per ben 4 settimane. Entriamo nel dettaglio della storia. Gerri, è un ispettore di polizia che ha origini rom ma che è stato abbandonato dai genitori quando era piccolissimo.

Con i suoi colleghi non ha un ottimo rapporto, ad eccezione del suo superiore, Alfredo Marinetti, che lo considera il figlioccio. Ad aiutarlo, però arriva una nuova collega, Lea Coen. Nel corso delle varie puntate, i due, dovranno dare la caccia ad un serial killer che ha ucciso molte donne. Gli attori di questa nuova fiction sono Gerri, è Giulio Beranek, troviamo poi Roberta Caronia, Carlotta Natoli, Massimo Wertmuller, Irene Ferri, Cristina Cappelli e Valentina Romani.

Potrebbe nascere anche una storia d’amore tra il protagonista e Lea? Ancora non possiamo saperlo ma ci potrebbero essere tutte le basi. Una cosa è certa, la fiction sembra molto interessante quindi non possiamo assolutamente perdere la prima puntata della serie per iniziare a conoscere questo nuovo mondo.