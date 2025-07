Il gelato troppo duro è letteralmente immangiabile ma è un problema facilmente risolvibile evitando un errore comune, ecco i trucchi per gustare un dessert da fine pasto fresco e gustoso ma soprattutto cremoso.

Quando si acquista una vaschetta di gelato industriale o artigianale naturalmente la si mette immediatamente in freezer appena arrivati a casa. Questo è un comportamento assolutamente corretto ed è fondamentalmente l’unico che permette di mangiare un gelato integro nella sua consistenza anche a distanza di giorni.

In genere non si consuma tutto subito, si prendono delle porzioni di dessert e poi si rimette nel congelatore. Ma è proprio in questo passaggio che si commette spesso un errore che rovina le vaschette di gelato che abbiamo deciso di acquistare. Per evitare questo problema bisogna correggere un’abitudine sbagliata ma molto diffusa che forse anche voi avete.

Perché il gelato diventa duro

Facciamo una piccola premessa, nella maggior parte dei casi i gelati industriali sono prodotti con diversi additivi ed emulsionanti tra cui uno chiamato “neutro”. Queste sostanze limitano la formazione di cristalli di ghiaccio all’interno del gelato in maniera da mantenere la sua consistenza il più possibile cremosa e piacevole.

Il fatto di avere un gelato cremoso potrebbe far pensare ad una qualità ma invece non è così. Se ci pensate un po’ meglio, quando il gelato è troppo cremoso, vuol dire che non è realizzato propriamente con ingredienti naturali.

Siamo di fronte a un prodotto finto. Ecco perché, in fondo, se il gelato indurisce e diventa un mattone è perché è di qualità ed è stato lavorato artigianalmente. Infatti l’indurimento capita spesso con i gelati fatti in casa che, una volta messi in freezer dopo essere stati mantecati nella gelatiera, tendono naturalmente ad indurire.

Soprattutto i gelati alla frutta, indifferentemente se siano realizzati partendo da una base di acqua o di latte e panna, tendono a congelare in maniera quasi completa, rendendo letteralmente impossibile mangiare il gelato “al volo” dopo pranzo.

Detto questo andiamo a vedere qual è l’errore che si commette con il gelato tenuto in freezer che impedisce di gustarlo sul momento. Ci sono una serie di strategie più o meno efficaci per avere un gelato morbido e gustoso nel più breve tempo possibile.

L’errore comune che si commette con il gelato e che lo fa diventare immangiabile

Il sistema più utilizzato per scongelare il gelato purtroppo è anche quello sbagliato: il gelato viene lasciato fuori dal freezer, quindi praticamente a temperatura ambiente, fino a che non è diventato abbastanza morbido da essere servito e mangiato con un cucchiaio.

Purtroppo con questo sistema si assiste sempre a una piccola tragedia: il gelato si scioglie lungo i bordi della vaschetta e rimane molto più freddo al centro. Questo implica che, per far ammorbidire tutto il gelato le parti a contatto con le pareti della confezione diventeranno quasi liquide.

Quando servirete il gelato e rimetterete poi la vaschetta con quello avanzato in freezer, il prodotto si ricongelerà, quindi si formeranno molti cristalli di ghiaccio che renderanno il gelato ancora più duro e più freddo la prossima volta.

Gelato durissimo, come fare a mangiarlo subito: il trucco per scongelarlo correttamente

Dovete rassegnatevi all’idea che per ammorbidire il gelato ci vuole tempo, è necessario capire anche che la gradualità del processo di scongelamento è fondamentale per ottenere un gelato morbido e omogeneo in ogni punto della vaschetta.

Per questo motivo è necessario armarsi di pazienza e nell’attesa sognare di mangiare il gelato. D’altronde volete gustare un buon gelato e godervi l’esperienza, non è vero? Allora bisogna giocare d’anticipo e progettare le cose a lungo termine.

Invece di togliere il gelato dal freezer e tenerlo a temperatura ambiente sarà meglio metterlo nel frigorifero. In questo modo lo scongelamento del gelato sarà graduale e non si formeranno aree molto più fuse di altre. Ci vorrà qualche minuto in più ma il risultato vi ricompenserà di questo ulteriore sforzo organizzativo.

Poi fatevi furbe, acquistare confezioni di gelato piccole è la soluzione migliore per single o per chi ha una famiglia poco numerosa. In questo modo ammorbidire il gelato sarà più veloce e ogni vaschetta non farà “dentro – fuori” dal freezer troppe volte. L’alternativa? Suddividete la vaschetta in monoporzioni una volta sola così da avere le coppette pronte.

Se invece l’occasione è quella di una pizzata tra amici o di una festa che si desidera concludere con il gelato, via libera alle maxi vaschette da tenere rigorosamente in frigo per qualche minuto prima di servirle.

Il trucco per fare porzioni perfette

Infine, per porzionare il gelato con più facilità bisogna tener presenti un altro piccolo trucco che funziona perfettamente. Tenete a portata di mano un bicchiere di acqua bollente nel quale immergere il cucchiaio o il porzionatore per la pallina da gelato. Sarà facilissimo scavare il gelato e ottenere subito la quantità desiderata.