Gelato speedy pronto in 1 minuto: i miei figli me lo chiedono ogni giorno, sano e gustosissimo

Un gelato velocissimo da preparare in casa, ti basterà solo 1 minuto: ecco la merenda che i tuoi figli vorranno sempre.

Fa caldo e non abbiamo voglia di metterci ai fornelli o dietro il bancone della cucina neppure per preparare la merenda per i bambini, non importa se si tratta di una torta o qualche altro snack a cui li abbiamo abituati in inverno!

Per fortuna saranno ben felici con questa alternativa perfetta per l’estate, un gelato speedy pronto in solo 1 minuto: cremoso, fresco e facile da preparare senza usare la gelatiera. Diventerà la loro merenda preferita!

Come preparare il gelato speedy in solo 1 minuto

Una merenda fresca, veloce e gustosa da preparare per l’estate: i tuoi figli la adoreranno ma anche gli adulti. Si tratta di un gelato e per realizzarlo ti serviranno solo pochi ingredienti fra cui i protagonisti ovvero pesche e yogurt, e nessuna gelatiera.

Invece di acquistare gelati che costano sempre di più e contengono tanti ingredienti di dubbia qualità, ecco come puoi realizzare questo buonissimo gelato. Ti basterà prendere due pesche ben mature e lasciarle in freezer a congelare. A parte, prendere un vasetto di yogurt greco, ed ecco che il gioco è fatto!

Senza una particolare abilità, potrai preparare un gelato sano e in poco tempo, perfetto per le merende leggere che tanto apprezziamo in estate, anche per stare attenti alla linea.

Ingredienti per preparare il gelato speedy:

180 g di yogurt greco 0%

2 pesche mature, precedentemente congelate

10 g di eritritolo (oppure dolcificante a piacere)

frutta secca, cocco rapè, gocce di cioccolato o un filo di miele (opzionali, per guarnire)

Preparazione:

Dopo aver congelato le pesche, toglierle dal freezer ben fredde e grattugiarle con una grattugia a fori larghi. Aggiungerle allo yogurt dolcificato a piacere. Mescolare tutto fino ad ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Completare con granella di nocciole, cocco grattugiato, qualche scaglia di mandorla o ciò che si preferisce, per dare un po’ di croccantezza.

Così avrai preparato un gelato sano e senza sensi di colpa, alla frutta e davvero cremoso. Perfetto per i bambini ma anche per chi è attento alla linea, per poter affrontare al meglio e con dolcezza queste calde giornate estive! Basta davvero poco per prepararlo, pochissimi ingredienti che hai sicuramente già in casa, nessuna gelatiera o abilità particolare: è davvero da provare!