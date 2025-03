Gamberoni alla griglia: i trucchi da chef per una cottura perfetta

Ci sono dei trucchi infallibili per cuocere i gamberoni alla griglia alla perfezione. Ottenere una cottura impeccabile non è mai stato così semplice.

Se amate il pesce e le grigliate, i gamberoni alla griglia sono, probabilmente, il secondo piatto che fa al caso vostro. Si tratta di una pietanza che non può mancare dalla cucina e che, con il giusto grado di cottura, diventa una vera delizia per gli appassionati del pesce.

Ma come si cuociono alla perfezione? Scopriamo i trucchi da chef per una cottura perfetta dei gamberoni alla griglia.

Gamberoni alla griglia: la ricetta, il tempo di cottura e i trucchi da chef

La cottura dei gamberoni alla griglia può sembrare semplice ma, per un risultato ottimale, è consigliabile seguire alcuni trucchi che possono fare realmente la differenza. C’è una ricetta che spiega come fare, passaggio dopo passaggio. La preparazione è facile e servono appena cinque minuti, oltre ai cinque minuti di cottura. Ecco gli ingredienti per due persone.

Ingredienti:

Gamberoni freschi (5 a persona circa)

2 spicchi di aglio

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Succo di limone q.b.

Erbe aromatiche q.b., come del prezzemolo fresco

Preparazione:

Iniziate con la pulizia dei gamberoni e preparate la marinatura per i gamberoni alla griglia con succo di limone, olio extravergine di oliva, aglio, sale, pepe ed erbe aromatiche a piacere. Mettete i gamberoni nella marinata e fateli riposare per circa venti minuti in frigorifero. Una volta fatto ciò, fate riscaldare la griglia, spennellandola un po’ con dell’olio extravergine di oliva. Mettete, quindi, a cuocere i gamberoni velocemente in circa tre minuti per lato. Non fateli cuocere a lungo, ma solo fino a quando i gamberoni diventeranno rosa. Il trucco per una grigliatura perfetta è non girare i gamberoni troppo spesso, facendoli cuocere – come detto – su ogni lato per un paio di minuti senza esagerare. Un altro trucco è quello di evitare di sovraccaricare la griglia, in quanto i gamberoni devono cuocere in modo uniforme e avere il giusto spazio per farlo. Una volta cotti, servite immediatamente i gamberoni con una salsa al limone e prezzemolo fresco. Infine, non dimenticate di condirli con un filo d’olio extravergine di oliva e un po’ di pepe nero macinato.

Con questi trucchi – semplicissimi – da chef, i vostri gamberoni alla griglia saranno gustosissimi e perfetti da servire a una cena in famiglia o tra amici! Scopri anche come riutilizzare il pesce avanzato e come organizzare una cena romantica a casa.