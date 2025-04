Fuga dalla Rai, l’annuncio scuote il web: “Se non c’è lui, non ci saremo neanche noi”

Terremoto in Rai, fuga di gruppo da uno dei programmi di punta del palinsesto: parla uno dei protagonisti.

La Rai ha abituato il pubblico a una certa ripetitività. Un modo per fidelizzare il pubblico ma anche per non abbandonare un programma di successo, dopotutto chi chiuderebbe mai uno show come “Ballando con le stelle?” o altri titoli simili.

Inoltre, come dimostrato anche dal recente flop di Carlo Conti con “Ne vedremo delle belle”, non sempre un programma nuovo ottiene il successo sperato. Ecco quindi che la tendenza è quella di seguire il motto “Squadra che vince, non si cambia”.

Tuttavia, spesso è necessario fare i conti con le volontà dei conduttori dei programmi. Molti potrebbero aver voglia di cambiare, sopratutto dopo anni alle prese con il medesimo format. Se alcuni programmi si prestano a un cambio di volto, ne è un esempio lampante “Affari tuo”, altri è quasi impossibile immaginarli con altri. Come Stasera tutto è possibile, il divertente show di Stefano De Martino, la cui decisione di fare un passo indietro potrebbe portare a un risultato del tutto inaspettato.

Stasera tutto è possibile chiude? La verità di Francesco Paolantoni

La Rai vorrebbe trattenere Stefano De Martino per un’altra stagione di Stasera tutto è possibile, tuttavia non è ancora chiara la volontà del conduttore, sempre più impegnato. Un clima di incertezza aleggia sul programma di Rai 2, tanto più che il conduttore napoletano potrebbe non essere il solo ad andarsene.

Le recenti dichiarazioni di Francesco Paolantoni hanno sollevato dubbi sul futuro della trasmissione, lasciando intendere che senza la presenza di Stefano De Martino, il gruppo storico del programma potrebbe sciogliersi definitivamente. Il comico ha confidato a Fanpage: “Se non c’è Stefano, non ci siamo neanche noi”. Un messaggio diretto, che coinvolge non solo lui ma anche Biagio Izzo, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, compagni d’avventura ormai inseparabili.

Dunque, l’eventuale addio di De Martino segnerebbe la fine di un’era per il programma e di quell’intesa unica creata con il cast fisso. Intesa, alimentata non solo da una sintonia professionale, ma anche da un’amicizia sincera e consolidata anche al di fuori delle telecamere.

È proprio il legame tra i vari protagonisti il segreto del successo del programma. Non stupisce quindi che il gruppo storico preferisca non partecipare alle future stagioni in assenza di De Martino. Il conduttore, stando ai rumors degli ultimi giorni, potrebbe essere sostituito dal team dei The Jackal, il collettivo comico campano ampiamente apprezzato dal pubblico.

Ciro Priello, Fabio Balsamo, Fru e Aurora Leone negli ultimi anni si sono fatti conoscere ampiamente nel panorama televisivo e alcuni hanno anche partecipato al programma di De Martino come ospiti. Tuttavia, Paolantoni ha chiarito che non si tratta di un problema personale con i The Jackal, con cui esiste già un buon rapporto: semplicemente, il gruppo storico non sarebbe più lo stesso.