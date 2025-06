‘Franui’, sono il nuovo tormentone di quest’estate ma io li preparo in casa: la ricetta veloce, gustosa e che mi fa anche risparmiare

I “Franui” sono il dolce più chiacchierato dell’estate, ma c’è un modo furbo per gustarli a casa con pochi ingredienti e tanta soddisfazione: ecco come li preparo io, risparmiando pure.

Sono spuntati così, senza troppo clamore, ma nel giro di pochi giorni ho iniziato a vedere la sua ricetta ovunque. Li avrai visti sicuramente anche tu sul feed di Instagram di quella tua amica appassionata di cucina, magari li hai anche assaggiati a casa di qualcuno e non ti hanno fatto impazzire. Ed eccoli qui, estate 2025, i Franui sono ufficialmente i protagonisti del nostro freezer.

Per chi non lo sapesse ancora i Franui sono delle fragole o lamponi intere ricoperte da due strati di cioccolato che si mangiano ghiacciate come piccoli gelatini di un buffet finger food. Il nome suona esotico, il packaging è da boutique gastronomica e il prezzo davvero esagerato. La bella notizia è che si possono fare in casa, un remake fedele, semplice, economico e personalizzabile secondo i propri gusti. Bastano una manciata di minuti, un po’ di pazienza e un freezer.

La ricetta che lascerà tutti senza sapore per il loro gusto

La bellezza dei Franui è che sembrano raffinati e complicati ma in realtà sono semplicissimi. Il trucco sta tutto nella temperatura giusta e in un doppio tuffo nel cioccolato, prima fondente e poi al latte, o nero e bianco, o quello che ti piace di più. Io uso fragole piccole, più facili da maneggiare e perfette per il formato “uno tira l’altro”. Le lavo, le asciugo bene e poi le immergo prima nel cioccolato fondente fuso, le metto su un vassoio e le passo in freezer. Dopo un po’ ripeto con il secondo cioccolato e le rimetto a raffreddare. Fine della storia. Veramente semplicissimo.

In circa mezz’ora sono pronte, con quella crosticina croccante e il cuore fresco e fruttato che ti fa dimenticare ogni altro dessert. E il bello è che le puoi conservare per giorni senza che perdano la loro magia.

Non c’è bisogno di bilance, termometri o mille ciotole. Serve solo avere voglia di giocare un po’ in cucina e magari sperimentare: puoi aggiungere un tocco di sale nel cioccolato per un contrasto più deciso oppure passare la punta nella granella di nocciole o pistacchi. Se vuoi esagerare, puoi anche cambiare frutta.

Alla fine i Franui fatti in casa sono una di quelle piccole furbizie che ti migliorano la giornata. Hai qualcosa di buono da offrire agli amici.