Forbidden Fruit, anticipazioni fino al 19 settembre: dramma per Yildiz e Alihan

Nelle puntate di Forbidden fruit che andranno in onda fino al 19 settembre si assisterà ad un doppio dramma: sia per Yildiz che per Alihan accadrà davvero l’impensabile.

In attesa del ritorno di Uomini e donne in tv e, magari, della riduzione della loro durata, Forbidden Fruit sta regalando al suo pubblico delle puntate davvero clamorose. Da quanto fanno sapere alcuni spoiler dei prossimi episodi, però, sembrerebbe che anche quelle che verranno trasmesse tra qualche giorno non saranno affatto da meno.

Proprio nei giorni scorsi, in Italia, sono andate in onda le puntate di Forbidden Fruit in cui Hira ha tentato di vendicarsi di Alihan. Così, mettendosi al comando di un aereo, non solo l’ha rapito, ma ha fatto addirittura perdere le loro tracce dai radar, facendo spaventare tutti, in primis Zeynep.

Purtroppo, però, le ‘brutte’ notizie per il bel Tasdemir non sono assolutamente finite qui. Da quanto fanno sapere le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse fino al 19 settembre, infatti, sembrerebbe che l’imprenditore farà una scoperta shock, che gli provocherà un dolore indescrivibile. Anche per Yildiz, però, le cose non si metteranno assolutamente bene. Insomma, un doppio dramma, che terrà tutti incollati davanti al piccolo schermo.

Dramma per Yildiz ed Alihan: cosa accadrà nelle prossime puntate di Forbidden fruit, terribile spoiler

Nelle puntate di Forbidden fruit che andranno in onda fino al 19 settembre, quindi, Alihan e Yildiz saranno accomunati da un terribile destino. Entrambi, infatti, vivranno una situazione drammatica, che li metterà (e non poco) in difficoltà.

Yildiz ha scoperto da poco la sua (presunta) prima gravidanza, ma molto presto dovrà fare i conti con una triste realtà. Seppure la dinamica non sia stata ancora chiarita, è bene sapere che la donna scoprirà di non essere più incinta e di aver, quindi, perso il bambino. Una notizia drammatica, da come si può chiaramente capire, che però la ragazza deciderà di non condividere, almeno in un primo momento, con nessuno, soprattutto con Halit.

Anche Alihan, nel frattempo, non se la passerà bene. Nei prossimi episodi, infatti, scoprirà che l’amante di sua madre era proprio Halit. Una scoperta agghiacciante per il Tasdemir, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con l’Argun. Per tale motivo, il suo dolore tornerà ad essere una presenza ingombrante nella sua vita, mettendo a rischio persino il suo rapporto con Zeynep.