Forbidden Fruit, anticipazioni di autunno: Zeynep in pericolo, Alihan in ansia – chedonna.it

Ad autunno Forbidden Fruit porterà in scena delle puntate davvero drammatiche: Zeynep sarà in serissimo pericolo ed Alihan sarà parecchio preoccupato per lei.

Il successo di Forbidden Fruit non ha assolutamente eguali. Nonostante sia andata in onda nel periodo estivo ed abbia sostituito uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano, la serie tv turca è stata in grado di mettere tutti d’accordo, facendo registrare all’azienda milanese dei picchi di share piuttosto impressionanti.

Se le scorse puntate sono state memorabili e ricche di colpi di scena, sembrerebbe che quelle che andranno in onda tra qualche settimana non saranno assolutamente da meno. Dalle anticipazioni autunnali di Forbidden Fruit, infatti, si viene a sapere che si parlerà ancora di Zeynep ed Alihan. I due, seppure decideranno di prendere due strade molto diverse tra loro, sembrerebbe che saranno più vicini del previsto.

Seppure nelle puntate che andranno in onda in Italia tra qualche giorno si assisterà al loro ritorno di fiamma, sembrerebbe che molto presto le cose cambieranno nuovamente tra i due giovani ragazzi. Zeynep ed Alihan, infatti, si diranno nuovamente ‘addio’, anche se ad oggi non si sa con certezza cosa scatenerà il loro allontanamento, decidendo così di prendere due percorsi di vita totalmente distanti. Nonostante questo, però, accadrà qualcosa che potrà far cambiare le carte in tavola.

Anticipazioni prossime puntate Forbidden Fruit: Zeynep rischierà la vita

Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il pubblico di canale 5 conoscerà un nuovo personaggio. Dopo Kemal, che si rivelerà essere l’ex marito di Yildiz e un nuovo ‘nemico’ per Halit, entrerà a far parte del cast della soap Dundar. Seppure il giovane non abbia nessun passato oscuro ed alcun segreto inconfessabile da rivelare, pare che si legherà molto presto a Zeynep.

Seppure lo ami tantissimo, la sorella di Yildiz si renderà conto che il suo rapporto con Alihan non ha futuro, così deciderà di frequentare Dundar ed, addirittura, di convolare a nozze. Qualche ora prima del matrimonio, però, la donna riceverà la visita inaspettata del suo ex fidanzato, che le farà capire di essere ancora tanto legata ed innamorata di lui.

A questo punto, Zeynep deciderà di scappare e di mandare all’aria le nozze all’ultimo minuto. Dundar, però, verrà a sapere tutta la verità e non solo la sequestrerà, costringendola a sposarlo, ma le farà vedere un video di sua mamma, rapita anche lei e minacciata con una pistola alla tempia. Per la giovane donna, quindi, ci sarà ben poco da fare: seppure a malincuore, sarà costretta a convolare a nozze con lui.