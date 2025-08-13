Focaccia fatta in casa, l’antica ricetta delle nonne genovesi: così fragrante e saporita non l’hai mai assaggiata – chedonna.it

Ognuno ha la propria ricetta della focaccia fatta in casa ma l’antica ricetta delle nonne genovesi difficilmente si batte. Ecco come farla.

La focaccia è uno dei simboli della nostra Italia, tanto che in ogni parte del nostro Paese se ne prepara un tipo diverso ma comunque gustoso. È per questo che ognuno di noi ha la propria personale versione della focaccia fatta in casa.

Chi però ne desidera una davvero fragrante e saporita, dovrebbe provare a replicare l’antica ricetta di focaccia fatta in casa delle nonne genovesi. Ecco come si prepara.

Ingredienti e preparazione della focaccia fatta in casa

La focaccia è un patrimonio del nostro Paese e saperla fare in casa è davvero una soddisfazione. Con questa ricetta si potrà preparare quella tipica delle nonne genovesi, chiamata anche Fugassa.

Gli ingredienti per prepararla sono:

400 g di Farina 00 (W=280)

250 g di Farina Manitoba (W = 400)

335 g di acqua a temperatura ambiente + 200 g per la salamoia

13 g di sale fino + 10 g per la salamoia

10 g di malto

18 g di lievito di birra fresco

30 g di olio extravergine d’oliva + 30 g per ungere le teglie + 60 g per la superficie

Per prima cosa mettere in una ciotola la farina 00 e quella di Manitoba e miscelare con una marisa. Poi formare un buco al centro e versare l’acqua, mescolando per farla assorbire. Aggiungere il malto e il sale e mescolare, versando poi altra acqua. Lavorare gli ingredienti con la marisa fino ad ottenere un composto omogeneo.

Aggiungere quindi il lievito di birra sbriciolato, impastare ancora e trasferire l’impasto su un piano di lavoro per lavorarlo a mano. Dopo qualche minuto, la maglia glutinica prenderà forma e l’impasto sarà quasi elastico, pronto per versarci sopra l’olio d’oliva. Impastare ancora per incorporare l’olio per 13-15 minuti in modo da ottenere un impasto omogeneo da coprire e far riposare per qualche minuto sotto un canovaccio.

Trascorso questo tempo, chiudere l’impasto roteandolo sul piano e dividere in due pezzi da 500 g l’uno. Dare una forma rettangolare con le mani e fare una piega a tre, coprire con un panno i due impasti e lasciare riposare per 30 minuti. Prendere uno dei due panetti e metterlo sul piano infarinato, schiacciandolo per allargarlo. Poi stenderlo anche con il mattarello in modo che rimanga rettangolare e posizionarlo in una teglia precedentemente unta con olio, in modo che copra il 70-80%.

Coprirlo ancora con un panno e ripetere lo stesso anche per l’altro panetto. Mettere un po’ di farina sulla focaccia e allargare l’impasto in modo che aderisca bene alla teglia, coprire di nuovo per circa un’ora e preparare la salamoia mischiando sale e acqua. Spolverizzare poca farina sulla focaccia e con le tre dita fare dei buchi spingendo verso i bordi. Versare al centro la salamoia e lasciar lievitare per 40-45 minuti senza coprire.

Infine cuocere in forno statico preriscaldato a 230° per 15 minuti fino a che la focaccia fatta in casa non sia dorata e buonissima da mangiare.