I Fiori di Bach sono spesso utilizzati come rimedio naturale per diversi disturbi. Crab Apple, ad esempio, è uno di quelli con sorprendenti proprietà benefiche per chi soffre di ansia e non solo.

I Fiori di Bach sono tra i rimedi naturali più apprezzati per cercare di promuovere il benessere psicologico e riequilibrare le emozioni. I fiori del “giardino” di Edward Bach sono 38 e, tra questi, c’è il Crab Apple, uno dei più interessanti per le sue proprietà curative. Ma cosa c’è da sapere su questo Fiore di Bach?

Scopriamo insieme di più su Crab Apple e Fiori di Bach, le sorprendenti proprietà che non conosci e cosa devi sapere sulle controindicazioni.

Crap Apple, Fiori di Bach per l’anima: significato, proprietà e a cosa serve

Il cosiddetto melo selvatico – o Crab Apple – è spesso associato al rinnovamento e alla purificazione. Si tratterebbe di un fiore benefico – secondo la filosofia dei Fiori di Bach – per chi si sente emotivamente “impuro”, con un peso interiore difficile da sopportare. Può, quindi, essere utile per chi ha difficoltà nell’accettare se stesso o si sente inadeguato. Le sue proprietà riguardano, dunque, la purificazione di anima e mente e aiutano a liberarsi di pensieri negativi che possono ostacolare la serenità. Il Crab Apple è un fiore indicato per chi soffre di ansia o vergogna e che aiuta a ritrovare la propria autostima, promuovendo l’accettazione di sé e la chiarezza mentale.

Questo fiore cresce nelle fratte, nei boschi, nelle siepi, nelle macchie e nelle radure. I petali a forma di cuore sono esternamente di un rosa intenso, internamente di una sfumatura rosa pallido ed è un fiore che fiorisce in aprile. In floriterapia, il fiore viene colto in ciuffi insieme al loro piccolo ramo. La mela selvatica non è commestibile, la polpa è molto dura e piena di semi. Come detto, Bach ne parlava come il rimedio della depurazione, per chi ha la sensazione di avere qualcosa di sporco, ha un cattivo rapporto con se stesso e alimenta ossessioni e pensieri fissi. Questo crea tristezza e ansia, appunto.

Crab Apple, le controindicazioni di uno dei Fiori di Bach più amati

Il Crab Apple sembra essere un rimedio utile, ma ha delle controindicazioni? Generalmente, i Fiori di Bach non ne hanno e sono considerati privi di effetti collaterali. Può, però, accadere che ognuno reagisca in modo diverso ai rimedi naturali. In caso di un uso eccessivo, potrebbbero verificarsi malesseri.

Ad ogni modo, è consigliabile chiedere il parere a un esperto di Fiori di Bach che sia in grado di valutare la giusta combinazione e anche il corretto trattamento, in base al proprio disturbo. Sembra, comunque, che se usato correttamente, Crab Apple possa fare la differenza come trattamento naturale. Scopri anche il Cherry Plum per l’eccessiva tensione e i Fiori di Bach per curare l’anima.