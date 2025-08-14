Esiste una pasta che fa dimagrire: no, non è un sogno (e si prepara in un attimo)

La pasta fa ingrassare? Solo se mangiata in eccesso e con preparazioni molto caloriche: la ricetta che vi presentiamo oggi non è solo semplice da realizzare e molto gustosa da mangiare, ma è anche dietetica.

Si ha l’errata convinzione che essere a dieta consista nel privarsi di qualsiasi alimento che possa far aumentare il giro vita. Tra i nemici di una dieta equilibrata e ipocalorica spesso ci finiscono i carboidrati e di conseguenza pane, pizza e pasta, tre degli alimenti che per ogni italiano che si rispetti sono l’abc della tavola.

Il fatto che il consumo di carboidrati debba essere limitato, non significa che dev’essere eliminato del tutto. Ogni dieta che si rispetti comprende la presenza di carboidrati ad ogni pasto, il problema è che nella maggior parte dei casi i grammi consentiti non superano quota 80.

Se questo può andare bene per la fetta di pane che accompagna l’insalata, la verdura o il secondo che stiamo gustando, lo stesso non può dirsi per la pasta, visto che mangiare solo 80 grammi di pasta non sazia, anzi spesso lascia una voragine nello stomaco che ci fa alzare da tavola con più fame di quando ci siamo seduti.

Quando i morsi della fame si fanno sentire, potete anche indulgere con una carezza in più e aggiungere qualche decina di grammi al vostro piatto di pasta, per farlo però dovete accompagnarla con un condimento che sia salutare e che non aggiunga ulteriori calorie al vostro piatto.

La pasta con le zucchine perfetta per l’estate e per chi non vuole morire di fame mentre è a dieta

La ricetta di cui vi parliamo è a base di zucchine ed ha lo stesso apporto calorico che potrebbe avere un’insalata ricca, il che ci permette di spingere un po’ di più sull’acceleratore con il quantitativo di pasta che recapitiamo nel nostro piatto. Questo perché ad accompagnare il gustoso ortaggio aggiungeremo un fresco pesto di limoni e basilico.

Informazioni utili

Difficoltà: facilissima

Tempo di preparazione: 20 minuti

Dosi: 4 persone

Ingredienti per gli spaghetti di zucchine con pesto di limoni

4 zucchine grandi

scorza di 1 limone

succo di mezzo limone

60 gr di mandorle pelate

2 cucchiai di olio extra vergine di oliva

5-6 foglie di basilico

sale q.b

Preparazione

Il primo passo per creare questo delizioso piatto di spaghetti è lavare bene le zucchine. Fatto questo dobbiamo tagliarle in modo che diventino delle dimensioni degli spaghetti, per farlo comodamente esiste un’apposito strumento che potete trovare in qualsiasi negozio di articoli per la casa o se non volete uscire a cercare potete prenderlo anche in siti di e-commerce.

Una volta creati i nostri spaghetti di zucchine arriva il momento di preparare il pesto di limino. Per farlo mettete in un frullatore i limoni (polpa e scorza), basilico, mandorle e olio extravergine di oliva, fate agire l’elettrodomestico ed il gioco è fatto. Adesso fate sbollentare in acqua bollente e salata gli spaghetti di zucchine per 2-3 minuti, scolate il tutto e mescolate con il pesto di limoni.