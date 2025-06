Ero pronta a buttare i miei sandali preferiti, poi ho scoperto come eliminare quelle orrende macchie senza spendere un euro

I sandali sono le calzature ideali per l’estate ma se non tenuti con cura si possono rovinare in fretta: ecco come fare a mantenerli sempre come nuovi.

Tra gli aspetti positivi dell’estate c’è anche quello relativo alla possibilità di indossare un vestiario e delle calzature che sono maggiormente comodi rispetto a quelli invernali, autunnali e primaverili. Il fatto di poter scegliere di indossare una semplice maglietta accoppiata a dei pantaloncini, o un semplice abito corto in cotone fa sentire più leggeri.

Anche le calzature di questo periodo sono più comode e semplici da abbinare. Sia uomo che donna possono scegliere di indossare infradito e sandali anche per uscire la sera, senza preoccuparsi del fatto che possano risultare inadatti al contesto in cui ci si trova. Anzi proprio i sandali negli ultimi anni sono diventati la calzatura principale dell’estate.

Un tempo ostracizzati e considerati poco eleganti, i sandali di sughero (stile Birkenstock) sono oggi un must non solo per i vacanzieri. A favorirne la diffusione è l’innegabile comodità, si tratta infatti di calzature morbide, che offrono sia la freschezza necessaria nei periodi più caldi, sia una maggiore stabilità rispetto alle infradito.

Una volta superato il blocco psicologico – c’è chi, tra gli uomini, non ama mostrare il piede nudo nemmeno in estate – non si riesce più a rinunciare a quella comodità e proprio questo potrebbe diventare controproducente, in quanto l’utilizzo costante aumenta il rischio di usura dei sandali.

Come fare a mantenere i sandali sempre puliti come se fossero nuovi

Questa tipologia di calzatura presenta alcune problematiche, la prima riguarda le macchie o gli aloni di sudore che tendono a farli annerire, la seconda riguarda l’eccessiva porosità del materiale che favorisce la proliferazione di germi e batteri e la terza è l’eccessiva fragilità quando la temperatura si alza o vengono lasciate esposte al sole.

Per l’ultimo punto c’è poco da fare se non evitare l’esposizione diretta alla luce del sole, dunque un utilizzo principalmente pomeridiano o serale è l’ideale per aumentarne la durata. Per quanto riguarda le macchie e la questione germi e batteri, una soluzione potrebbe essere indossare le calze, ma si tratta di un qualcosa che almeno in Italia è decisamente poco accettabile, per altro in estate anche controproducente.

Per ovviare alle macchie si può benissimo utilizzare una miscela di limone e bicarbonato fatta in casa. Il limone infatti permette di cancellare gli aloni neri e di disinfettare la suola, mentre il bicarbonato purifica la suola eliminando qualsiasi cattivo odore, in questo caso quello del sudore del piede.

Per creare questa miscela basterà aggiungere del bicarbonato nel succo di limone finché il composto – che nel frattempo starete mescolando – non diventa una crema spalmabile. Una volta spalmato il composto sulla suola serve un po’ d’olio di gomito e i vostri sandali sembreranno come nuovi.