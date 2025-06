Ero alla ricerca di un primo piatto fresco ma che non fosse il solito riso: in rete ho scovato questa ricetta ed è stata una scoperta

Scopri un primo piatto fresco e originale a base di farro, ideale per l’estate. Un’alternativa sana, gustosa e veloce al classico riso freddo.

In estate si ha spesso voglia di mangiare qualcosa di leggero, nutriente e pratico da preparare, specialmente quando il caldo toglie la voglia di stare ai fornelli. Uno dei must di stagione è quindi il riso freddo, una ricetta facile e veloce di realizzare. Tuttavia, rischia di diventare ripetitivo se consumato troppo spesso.

Proprio per tal ragione, è bene variare la propria alimentazione, cercando magari un’alternativa al riso e lo si può fare utilizzando un ingrediente antico e poco sfruttato: il farro. In particolar modo, c’è una ricetta che colpisce per la sua semplicità e versatilità.

Insalata di farro: un primo piatto fresco e nutriente

Il farro è un cereale integrale estremamente ricco di fibre, vitamine del gruppo B e sali minerali, come magnesio o fosforo. Questo cereale, a differenza del riso, ha un indice glicemico più basso e un maggiore potere saziante, tanto da essere perfetto per chi decide di intraprendere una dieta.

Con il farro è possibile preparare un’insalata fredda a dir poco gustosa. Per farlo basterà cuocere il farro in acqua salata per circa 20-25 minuti (o seguire i tempi indicati sulla confezione). Una volta scolato e raffreddato, il cereale può essere unito a ingredienti freschi e di stagione, come:

Pomodorini,

Olive nere,

Feta,

Cetrioli,

Tonno,

Legumi.

L’aggiunta di olio extravergine e qualche foglia di basilico può dare al piatto un tocco di gusto e di sapore. Per completare il tutto basterà aggiungere sale a piacimento. Uno dei vantaggi del farro, condiviso con il riso, è che può essere preparato in anticipo e conservato anche per 2-3 giorni, mantenendo intatta la sua consistenza. Questo lo rende particolarmente idoneo per chi ha pochi tempi o chi desidera organizzare i pasti in largo anticipo, senza rinunciare alla qualità dei piatti.

Proprio per questo motivo, può essere cotto in abbondanza per poi essere diviso in porzioni da congelare. In questo modo si avrà sempre una base pronta da personalizzare con gli ingredienti che più rientrano nei propri gusti. Per rendere l’insalata di farro leggera è possibile utilizzare condimenti semplici e vegetali, evitando salse pronte o ingredienti troppo salati.