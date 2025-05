Empowerment femminile, i podcast da seguire assolutamente che creano dipendenza

Esistono podcast interessanti che raccontano storie di donne di ieri e oggi, empowerment femminile e tutto quello che ruota attorno al mondo rosa.

I podcast sono amatissimi. Ci fanno compagnia e sono fruibili on-demand, velocemente e facilmente, ogni volta che lo vogliamo. Possiamo ascoltarli da smartphone, computer o tablet. Sono a puntate e disponibili, appunto, per streaming o download su piattaforme come Spotify, YouTube e simili. In parole povere, si tratta di “programmi radiofonici” che si possono ascoltare quando vogliamo, come e dove.

Gli argomenti trattati spaziano moltissimo. Tra i più apprezzati c’è l’empowerment femminile che motiva, ispira e fa riflettere. Pensiamo a temi come carriera, parità, diritti, crescita e molto altro. Scopriamo i podcast da seguire assolutamente, che creano dipendenza.

I migliori podcast italiani su Spotify che parlano di donne

Chi è alla ricerca di podcast sull’empowerment femminile sa benissimo che questi sono in grado di creare dipendenza. Alcuni titoli sono in grado di alimentare cuore e mente. Possono essere di aiuto per acquisire più consapevolezza e parlare di temi importanti come il lavoro, lo studio, la famiglia, l’amicizia, l’indipendenza, le discriminazioni, i diritti e molto altro (come gli stereotipi da superare). Ecco alcuni dei migliori podcast italiani su Spotify che parlano di donne.

Morgana con Chiara Tagliaferri e Michela Murgia: con la collaborazione di Dario Nesci, è un podcast chiaramente dedicato alle donne comuni, ma creative e ribelli. Ogni episodio racconta proprio la storia di una “Morgana” con intelligenza e ironia. L’ultima stagione affronta il tema della maternità. “Un viaggio in cui le autrici scoperchiano un mondo liberante mostrando alternative, tutte diverse, nel quale nessuna è una madre migliore o peggiore delle altre”. ImpactGirl con Cecilia Sardeo: “Marketing digitale, creazione contenuti, imprenditoria e mindset. Tutto ciò che ti serve per far crescere il tuo business, una puntata alla volta”. Si parla di mercato di lavoro e di difficoltà e discriminazioni nella vita e sul lavoro. Un podcast dedicato a tutte le donne in carriera, di ogni età e con ogni formazione. Una Volta un Uomo di The Period: si tratta di un podcast che parla di famiglia, lavoro, amici e tanto altro, ma ponendo l’accento sulle forme di sessismo e abuso che vengono spesso ancora accettate e normalizzate dalla società in cui viviamo. È una raccolta di storie molto interessante, che parla di donne che non mollano mai e cercano di farcela da sole. Storie di Donne nella Storia di Francesca Ferragina: un interessantissimo podcast, che parla di tante donne che hanno fatto la storia. Un modo diverso di femminismo. Un podcast che cerca di far comprendere ciò che sono in grado di fare le donne e che, oggi, devono molto anche alle donne del passato. “In ogni episodio, una donna ‘troppo forte per un periodo che la voleva debole’ e che ha fatto sentire la sua voce, uscendo dal tradizionale ruolo che la società le imponeva”. Storie che non esistono: si tratta di un altro interessantissimo podcast, che cerca di mettere sotto i riflettori le storie di sei donne che avrebbero dovuto ricevere – come minimo – applausi e che, invece, sono state vittime della lupara bianca.

Sia che tu sia in cerca di ispirazione o, semplicemente, in cerca di compagnia, questi sono podcast, con interviste e non, che danno voce a donne forti, autentiche e ironiche, sia oggi che ieri. Scopri anche le app per segnare le serie TV viste.