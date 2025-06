Emma Marrone beccata così con il figlio di Gianni Morandi: il video fa impazzire il web

La cantautrice e cantante fiorentina immortalata in un video con il figlio del Gianni nazionale. E poi un’Emma Marrone sempre più punto di riferimento per i giovani.

E’ un’artista ancora giovane, una splendida 40enne, ma con alle spalle una già corposa carriera. I personaggi della musica, così come i calciatori, sono spesso definiti come dei punti di riferimento dei più giovani. Emma Marrone non si definisce certo un riferimento delle ultime generazioni ma, senza volerlo, lo è. Eccome.

I personaggi della musica, così come i calciatori, finiscono spesso sotto la lente d’ingrandimento dei media. Un taccuino, un microfono o una telecamera non è che semplice forma. La sostanza la danno solo e soltanto le parole, i contenuti corposi che ci s’infilano dentro ed allora si può, per un attimo, uscire fuori dalla musica, dai concerti e dall’ultimo album, per raccontare un’umana storia che non è soltanto di Emma Marrone ma che è di tanti. Purtroppo.

La sua umana storia Emma Marrone l’ha rivissuta verbalmente sul palco del teatro Manzoni di Milano. L’occasione le è stata fornita da IEO per le donne, l’appuntamento annuale che l’Istituto europeo di oncologia dedica ai racconti delle sue pazienti. L’anno era il 2009 e la cantante aveva soltanto 24 anni quando ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Un controllo dalla ginecologa, nemmeno tanto cercato e la terribile scoperta.

La sua paura di non farcela, la gioia per aver sconfitto la malattia e poi le due drammatiche recidive fino all’operazione che le ha rimosso le ovaie. La storia che Emma Marrone ha vissuto sulla sua pelle è diventata ora un argomento da sviscerare a cuore aperto. “Ho iniziato a parlare di questo tema per spingere le ragazze a fare i controlli: ogni anno un check-up completo di tutto. Ribaltatevi come dei calzini“. Eccola la maniera migliore di essere, senza volerlo essere, un vero punto di riferimento dei più giovani.

Ma c’è anche un’altra Emma Marrone

Punto di riferimento delle giovani generazioni va bene ma Emma Marrone è un volto ed una voce di primo piano della nostra musica.

Ed allora che si torni a parlare di musica, anche attraverso un video. In verità non si tratta di un video musicale ma di un simpaticissimo incontro della cantautrice fiorentina con un noto figlio d’arte, Pietro Tredici, il nome d’arte di Pietro Morandi, figlio del mitico Gianni e della sua seconda moglie, Anna Dan. Pochi secondi ricchi di parole, battute e sorrisi.

Il volto illuminato da un radioso sorriso di Emma Marrone è un messaggio di straordinaria rilevanza se unito alle drammatiche parole rese sul palco del teatro Manzoni di Milano. Ci può essere sempre un ‘domani’ anche quando l’oggi ci sta mostrando il suo volto peggiore. L’incontro di Emma Marrone con Pietro Tredici, tra le righe, racconta anche di questo.