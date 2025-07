Elisa Isoardi, la clamorosa svolta: l’annuncio è ufficiale

Nella Rai che cerca di rinnovarsi in vista della nuova stagione arrivano novità importanti per la conduttrice di Cuneo. Cosa l’attende nella stagione televisiva 2025-2026?

“Napule è“… anche la presentazione dei palinsesti Rai in vista della prossima stagione televisiva. La televisione pubblica intende rinnovarsi e migliorare la propria offerta a partire dai programmi, e dai personaggi, che caratterizzeranno il suo daytime.

Si viaggia sempre a gran velocità tra novità e conferme Alla voce novità si può senz’altro ascrivere il nuovo programma d’informazione della rete ammiraglia Unomattina News, condotto da Tiberio Timperi. Straconfermatissima Mara Venier alla conduzione di Domenica in, con al suo fianco Gabriele Corsi.

Alla voce conferme non si possono non citare programmi ormai entrati nelle abitudini televisive pomeridiane di milioni di italiani quali Storie Italiane di Eleonora Daniele, La vita in diretta di Alberto Matano e La Volta Buona di Caterina Balivo.

Ritornando alle novità che caratterizzeranno i pomeriggi di Rai 1 l’ambito slot del sabato pomeriggio sulla rete ammiraglia lasciato libero dalla giornalista Emma D’Aquino e dal suo Sabato in diretta, programma nato dalla costola de La vita in diretta di Alberto Matano, sarà ‘di proprietà’ di Elisa Isoardi.

Per la conduttrice di Cuneo l’inizio di una nuova affascinate avventura. Quale?

Elisa Isoardi ed il ‘suo’ sabato pomeriggio

Ci ha accompagnato fino ai primi giorni di giugno, avendo al suo fianco Monica Caradonna, tutti i sabati mattina grazie a Linea Verde Italia, su Rai 1. Ora Elisa Isoardi sale di grado e saranno suoi tutti i sabati pomeriggio della rete ammiraglia.

Per lei è stato arredato Bar Centrale, un people show che andrà in onda dalle ore 14 alle 15. Storie di persone comuni della provincia italiana all’interno di un filone, quello dell’infotainment, che pare avere un seguito sempre maggiore tra il pubblico televisivo.

Una nuova avventura che è anche una nuova sfida per la conduttrice cuneese. Il suo nome circolava da tempo nelle stanze di Viale Mazzini in ottica sabato pomeriggio su Rai 1. Ora che è arrivata anche l’ufficialità del suo ingresso nella fascia pomeridiana l’attesa attorno alla conduttrice non potrà che montare. Giorno dopo giorno.

Nella nuova Rai che cerca di inseguire sempre una nuova narrazione spetterà pertanto ad Elisa Isoardi ‘narrare’ la realtà della provincia italiana in maniera diversa dal solito magari affrancandosi, da subito, dalla ‘triste’ tv del dolore.