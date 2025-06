Elisa Isoardi, che colpaccio: il fidanzato è super famoso. Ecco chi è

Il cuore di Elisa Isoardi è di nuovo occupato e il fidanzato è un personaggio super famoso: ecco di chi si tratta.

La conduttrice Rai Elisa Isoardi non è più single e il suo cuore sarebbe tornato a battere per un nuovo uomo, che in realtà è piuttosto famoso. Si parla infatti già di fidanzamento.

Già da qualche mese si vociferava che fra i due ci fosse del tenero ed ora, per via di una paparazzata, pare che non si trattasse solo di un flirt ma di qualcosa di più serio. Ecco chi ha conquistato il suo cuore.

Il nuovo fidanzato super famoso di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è stata paparazzata con un nuovo compagno mentre si trovavano in gommone in Costiera Amalfitana. Lui si chiama Ernesto Iaccarino ed è uno chef stellato. I due sembrano molto affiatati e felici.

Anche se la Isoardi in svariate interviste si era dichiarata single e aveva sottolineato come non fosse una donna bisognosa di avere per forza un uomo accanto, pare che ora sia nuovamente impegnata e magari Ernesto è proprio la persona giusta che stava aspettando di incontrare. Probabilmente la scintilla fra i due è scoccata quando la conduttrice è stata ospite del ristorante stellato dello chef, il Don Alfonso 1890.

Entrambi hanno la passione per la cucina: lui è appunto alla guida del Ristorante e lei ha sempre condotto trasmissioni legate al mondo della cucina. Magari è stato proprio questo che li ha uniti. Quindi Elisa Isoardi è ora felice con Ernesto, uno degli chef più quotati in Italia. Di lui, persone che lo conoscono, raccontano che è un uomo riservato e che non ama particolarmente la visibilità.

Classe 1970, nato a Piano di Sorrento, ama molto il suo lavoro anche se in passato sembrava che la sua strada sarebbe stata un’altra. Infatti, si è laureato in Economia e Commercio alla Bocconi di Milano nel 1999. Ma ha poi seguito, evidentemente, la sua passione per la cucina, ed è ora alla guida proprio del ristorante “Don Alfonso 1890”, situato a Sant’Agata sui Due Golfi.

Tra il 1997 e il 2001 il ristorante ha conquistato 3 stelle Michelin, diventando una vera eccellenza del Sud Italia. Nel 2023 il ristorante è stato temporaneamente chiuso per ristrutturazione, riaprendo nel 2024 con una stella Michelin e una stella Verde, assegnata per la sostenibili ambientale.