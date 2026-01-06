Elettrodomestici di cui dovresti sempre staccare la spina prima di andare a letto – CheDonna.it

Tutti sanno che bisogna staccare le spine degli elettrodomestici quando si sta via per molto tempo. Tuttavia alcuni elettrodomestici è meglio non tenerli attaccati alla spina nemmeno durante la notte, vediamo quali sono

La maggior parte delle persone sa che è necessario staccare la spina di alcuni elettrodomestici prima di uscire di casa o di andare in vacanza. Tuttavia, alcuni elettrodomestici dovrebbero essere staccati ogni notte, non solo per motivi di sicurezza, ma anche per evitare sprechi di energia.

Lasciare apparecchi come un tostapane o un computer portatile collegati alla presa durante la notte potrebbe non sembrare un grosso problema, ma finché rimangono collegati, continuano a consumare energia, con conseguente costo.

Lasciarli accesi durante la notte può anche causare il surriscaldamento degli elettrodomestici, danneggiarli o rovinare la superficie su cui sono appoggiati. Soprattutto, può causare un rischio di incendio. Fate in modo che ogni sera passiate per casa e stacchiate la spina di questi elettrodomestici.

Elettrodomestici di cui star la spina prima di andare a dormire

Elettrodomestici da cucina. Prendi l’abitudine di spegnere gli elettrodomestici da cucina, come il tostapane o il bollitore elettrico, prima di andare a letto. Anche se può sembrare innocuo, lasciare questi piccoli elettrodomestici attaccati alla presa durante la notte consuma energia e più elettrodomestici collegati alla stessa presa possono causare sovratensioni.

Inoltre gli elettrodomestici possono surriscaldarsi e danneggiare il piano di lavoro o, peggio ancora, provocare un incendio. Prendi l’abitudine di passare ogni sera in cucina e staccare la spina agli elettrodomestici, come tostapane, fornetti, friggitrici ad aria e bollitori elettrici, oppure staccali dopo ogni utilizzo per sicurezza.

Stufa. Che si utilizzi una stufa per riscaldare ulteriormente il soggiorno o per rendere la camera da letto particolarmente accogliente durante i mesi invernali, è fondamentale spegnerla prima di andare a letto. Non solo può comportare un ulteriore spreco di energia e un aumento delle bollette, ma può anche rappresentare un grave rischio per la sicurezza. È importante spegnere e scollegare le stufe per evitare potenziali sovratensioni o incendi.

Strumenti per lo styling dei capelli. Staccare la spina degli strumenti per lo styling dei capelli, come asciugacapelli, piastre e ferri arricciacapelli, è essenziale sia quando si esce di casa che prima di andare a letto. Molti di questi piccoli elettrodomestici sono dotati di una funzione di sicurezza integrata che li spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo; tuttavia, questo non dovrebbe mai sostituire lo spegnimento e lo scollegamento dalla presa. Producono calore elevato che può danneggiare le superfici e provocare un incendio.

Computer portatili. Spesso si pensa che sia meglio lasciare il laptop sempre collegato alla presa di corrente per assicurarsi che rimanga carico. Tuttavia, non è sempre così. Questo non prolunga la durata della batteria a lungo termine e può addirittura danneggiare il caricabatterie e ridurne la funzionalità nel tempo. Se il laptop è sempre collegato alla presa di corrente, sia il caricabatterie che il laptop possono surriscaldarsi. Ciò può causare danni costosi e persino un potenziale rischio di incendio. Inoltre, se il laptop si trova in camera da letto, la luce emessa dal cavo di ricarica può disturbare durante la notte. Per questi motivi, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dalla presa di corrente prima di andare a letto.

Caricabatterie. I caricabatterie vengono spesso lasciati collegati anche quando il dispositivo che alimentano è completamente carico. Per evitare danni agli elettrodomestici che sono progettati per caricare e per evitare rischi di incendio, scollegate i cavi di ricarica prima di andare a dormire. Sebbene la maggior parte dei caricabatterie sia progettata pensando alla sicurezza e le stazioni di ricarica che possono ospitare più dispositivi siano dotate di protezione integrata contro le sovratensioni, è più sicuro scollegarli ogni sera.

Coperta elettrica. Se ami coccolarti con una coperta elettrica, assicurati di staccarla dalla presa prima di addormentarti. I cavi all’interno della coperta possono surriscaldarsi e danneggiarla, causando dolorose ustioni e rappresentando un rischio di incendio. Non lasciare la coperta collegata alla presa per periodi prolungati o per un periodo più lungo di quanto consentito dalle istruzioni del produttore. Spegnerla e staccarla dalla presa prima di addormentarsi è importante per motivi di sicurezza e per evitare di sprecare energia inutilmente.