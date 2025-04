Dove andare in Umbria con i bambini? I luoghi incantati per sognare a occhi aperti

Con i suoi magici borghi, la natura e i parchi divertimento, l’Umbria è perfetta per una vacanza in famiglia, con bambini.

Incantevole e magica, l’Umbria è una delle regioni italiane più belle e merita, decisamente, di essere scoperta. Piena di meraviglie che includono borghi antichi e paesaggi verdi, è un luogo in grado di conquistare sia grandi che piccini.

È anche una destinazione perfetta per una vacanza in famiglia, grazie alle tante attività pensate tra giochi e natura. Ma dove andare in Umbria con i bambini, quindi? Ecco i luoghi incantati per sognare a occhi aperti tra castelli, alberi e viuzze.

I parchi e i borghi da visitare in Umbria: cosa vedere con i bambini

Come detto, l’Umbria sembra avere tutte le carte in regola per intrattenere anche i bambini più esigenti. Ci sono percorsi nella natura da scoprire, così come parchi divertimento e borghi che sembrano usciti dai libri di fiabe. Ecco cosa vedere con i bambini, i parchi e i borghi da visitare in Umbria.

Città della Domenica a Perugia: è uno dei parchi più belli, in cui si trovano giostre, trenini, animali, giochi all’aperto e piccoli villaggi e castelli ricostruiti. È il luogo ideale per trascorrere una bella giornata immersi nel verde. Spello e Rasiglia, in provincia di Perugia: si tratta di due borghi da fiaba, colorati e perfetti per una passeggiata in tranquillità e in mezzo al verde. Non mancano mulini e ruscelli, come nelle migliori favole. Oasi di San Liberato a Narni, in provincia di Terni: è un’oasi naturalistica in cui i bambini possono scoprire animali, attività educative e percorsi didattici con molto spazio per giocare e correre. È la scelta ideale per una giornata all’aria aperta. Parco di Colfiorito a Foligno, in provincia di Perugia: è un’oasi naturale che non può che conquistare tutti. È perfetta per una passeggiata tra sentieri, laghi e animali. È l’occasione migliore per insegnare ai più piccoli a rispettare la natura. Umbria Activity Park, il Parco Avventura a Scheggino, in provincia di Perugia: si tratta di un bellissimo parco immerso nella natura. Qui i bambini – ma anche i più grandi – possono dedicarsi ai percorsi avventura, al maxi ping-pong, go-kart, altalene, scivoli, tappeti elastici e tanti altri giochi e attività, adatte a tutte le età e a contatto con la natura.

L’Umbria è magia, storia, cultura, avventura, immaginazione e gioco. Quale posto migliore per trascorrere del tempo di qualità in famiglia? Scopri anche quali sono le spiagge perfette per i bambini in Puglia e le vacanze estive in montagna da poter fare.