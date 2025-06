Dolci, anche a dieta non ci rinuncio mai: con questa ricetta li mangio tutti i giorni e un prendo un grammo – chedonna.it

Chi l’ha detto che chi è a dieta debba rinunciare ai dolci? Questa ricetta è perfetta da gustare quando si ha voglia di qualcosa di buono ma senza ingrassare.

È estate e come tale tante persone hanno deciso di mettersi a dieta. Per molti questo significa privarsi di ogni cosa buona, soprattutto dei dolci. In realtà, per rimanere in forma basta seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, avere uno stile di vita sano e praticare attività fisica regolarmente. Nessun alimento dovrebbe essere quindi bandito ma semplicemente bisognerebbe diminuire il consumo di alimenti ricchi di zucchero e ultra processati ma preferire fibre, verdure e frutta.

Ciò non significa che bisogna rinunciare ai dolci. Infatti ci sono ricette che si possono riproporre tutti i giorni e gustare senza sensi di colpa, come ad esempio questa che è perfetta per l’estate. Ecco come si prepara.

La ricetta dei dolci da gustare anche a dieta

Anche chi è a dieta può concedersi qualcosa di gustoso e rinfrescante, senza sensi di colpa. Si tratta di una ricetta facile e veloce da preparare (infatti è pronta in 10 minuti). Per realizzarla occorrono pochi ingredienti e solo un po’ di spazio nel freezer. Questa è la ricetta dei ghiaccioli al limone, rinfrescanti e gustosi, che si realizzano con 3 soli ingredienti.

Per fare 8 ghiaccioli serviranno:

350 ml di acqua

420 ml di succo di limone

190 g di zucchero semolato

La prima cosa da fare è lavare i limoni, quindi prelevare il succo e filtrare. Mettere il succo ottenuto in una ciotola ampia e versare l’acqua (a temperatura ambiente). Poi aggiungere lo zucchero e mescolare in modo da farlo sciogliere. Prendere degli stampi per ghiaccioli e versarci il composto ottenuto con l’aiuto di un mestolo, quindi riporre in freezer per un paio di ore.

Prima di servire i ghiaccioli, tenerli un po’ a temperatura ambiente. Questi ghiaccioli al limone si conservano anche per un mese, avvolti in carta forno. Sono ottimi per rinfrescarsi in estate e concedersi qualcosa di dolce anche quando si è a dieta. Dunque anche chi vuole rimanere in forma può regalarsi una coccola di piacere e di freschezza preparando in 10 minuti questi ghiaccioli che in realtà faranno contenti tutti, anche i bambini. Si preparano con 3 soli ingredienti, spesso già presenti in casa, e sono davvero saporiti.