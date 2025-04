Dispensa riordinata in 1 minuto con la tecnica dei “4 passi”: il metodo infallibile di nonna Teresa

La dispensa è una parte della casa che necessita una cura particolare per evitare il diffondersi di insetti e animali in casa: ecco come tenere sempre tutto pulito e in ordine.

La pulizia della casa è un compito che di questi tempi è diventato sempre più arduo. Nelle famiglie c’è sempre meno tempo da dedicare alla casa e ai lavori che questa comporta affinché possa essere sempre pulita e in ordine. I genitori sono gran parte della settimana fuori per lavoro e allo stesso modo i figli si devono suddividere tra scuola, compiti pomeridiani, attività sportiva e impegni con gli amici.

In un simile scenario è fondamentale che i componenti di una famiglia trovino il giusto balance per mantenere pulita la casa. Affinché questo sia possibile è infatti necessario che tutti diano il proprio contributo: se i ragazzi tengono ordinata e pulita la propria stanza e aiutano con la pulizia del bagno, quella dei piatti o degli altri ambienti, ecco che i genitori possono mantenere un equilibrio che altrimenti sarebbe impossibile.

Anche in un contesto idilliaco e ideale come quello appena descritto, ci sono zone della casa che si tendono a trascurare, poiché poco visibili e in alcuni casi difficilmente accessibili. Queste zone richiedono una cura particolare e sebbene non vadano pulite ogni giorno o ogni settimana, richiedono una manutenzione periodica.

Come tenere pulita la dispensa di casa in 4 semplici mosse

Tra queste zone c’è sicuramente la dispensa, che in alcuni casi è semplicemente un mobile adibito allo storage degli alimenti, mentre in alcune case è una stanza a se stante in cui vengono riposti quegli alimenti che hanno una lunga conservazione. Quale che sia la dispensa in casa vostra, è necessario che venga pulita almeno 2 volte l’anno, anche se l’ideale sarebbe pulirla ad ogni inizio stagione, ovvero 4 volte l’anno.

Questa operazione di pulizia garantisce che non vi sia un accumulo di polvere e residui di cibo e serve da prevenzione per la diffusione di insetti soprattutto durante il periodo estivo. Qualora notaste anche solo un insetto nella dispensa è necessario fare una pulizia d’urgenza per evitare che proliferino e arrivino anche in altre parti della casa richiedendo una disinfestazione.

Meglio dunque operare preventivamente con una pulizia approfondita 4 volte l’anno. Per farla basta seguire 4 semplici step che richiederanno un po’ del vostro tempo, ma che permetteranno di evitare situazioni emergenziali e poco piacevoli per tutti gli abitanti della casa.

Il primo passo è svuotare la dispensa , dunque togliere tutto ciò che c’è all’interno per poter pulire gli scomparti.

, dunque togliere tutto ciò che c’è all’interno per poter pulire gli scomparti. Il secondo passo è la pulizia vera e propria, si può cominciare togliendo il grosso con un panno cattura polvere, quindi si procede con lo spruzzare del detergente e pulire manualmente con l’aiuto di una pezza ogni scomparto. Potete inoltre spruzzare del disinfettate per eliminare batteri.

ogni scomparto. Potete inoltre spruzzare del disinfettate per eliminare batteri. A questo punto controllate i prodotti che ci sono in dispensa, eliminate quelli scaduti o vicini alla scadenza.

Il quarto passo consiste nell’organizzare la dispensa grazie all’ausilio di appositi contenitori che servono a separare meglio le tipologie di prodotto e a tenerli maggiormente ordinati. In questo modo la volta successiva sarà più semplice pulire e rimuovere tutto.

Adesso che conosci tutti questi consigli avrai una cucina super sistemata.